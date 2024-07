Chegou a hora! Após 10 anos longe, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), desembarca novamente no Brasil, para mais uma edição das 6h de São Paulo, com expectativas de mais uma grande etapa da temporada 2024.

A prova deste domingo em Interlagos marca o começo da segunda metade do campeonato, com o Brasil recebendo a quinta de oito etapas, um mês após uma movimentada 24h de Le Mans. A categoria já passou pelo Catar, Ímola, Spa e Le Mans e, após o Brasil, ainda visita Austin e Fuji antes da final no Bahrein em novembro.

Esta será a quarta passagem do WEC pelo Brasil, após visitas entre 2012 e 2014, ainda nos primórdios do Mundial de Endurance.

Na classe principal, a dos hipercarros, temos uma disputa apertada. Kévin Estre / Andre Lotterer / Laurens Vanthoor, da Porsche, lideram com 99 pontos, contra 90 dos vencedores de Le Mans, Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco, da Ferrari. Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, da Toyota, completam o top 3 com 82.

E na LMGT3, a disputa é ainda mais próxima. Na liderança, um empate, com 75 pontos cada, para Richard Lietz, Morris Schuring e Yasser Shahin, da Manthey EMA, e Klaus Bachler, Alex Malykhin e Joel Sturm, da Manthey PureRxcing. Com 72, o trio da WRT, que tem o brasileiro Augusto Farfus ao lado de Sean Gelael e Darren Leung, completam o top 3.

Além de Farfus, o grid do WEC conta com mais um piloto brasileiro: Nicolas Costa, atual campeão da Porsche Cup Brasil, que faz seu ano de estreia na categoria como piloto da United / McLaren Autosports, em trio com Grégoire Saucy e James Cottingham.

O grid do WEC conta ainda com grandes nomes do esporte a motor mundial, como a lenda da MotoGP, Valentino Rossi, o campeão de 2009 da Fórmula 1, Jenson Button, e outros ex-F1 como Mick Schumacher, Stoffel Vandoorne, Daniil Kvyat, Paul di Resta, Antonio Giovinazzi, Sebastien Buemi, Jean-Éric Vergne e mais.

O Motorsport.com não somente estará presente em Interlagos como prepara uma cobertura mais do que especial do retorno do WEC ao Brasil. Fique de olho!

Confira a programação das 6h de São Paulo:

Sessão Dia Horário Transmissão Treino Livre 1 (90min) Sexta-feira 10h45 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube Treino Livre 2 (90min) Sexta-feira 15h15 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube Treino Livre 3 (60min) Sábado 10h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube Classificação Sábado 14h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube 6h de São Paulo Domingo 11h30 Bandsports / Canal Esporte na Band no YouTube

ROSSI, BUTTON, SCHUMACHER e cia, além de nomes de peso como FERRARI, PORSCHE e +: As 6h de SP do WEC

HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!