WEC: Cidade de São Paulo destaca impacto do Mundial em Interlagos

O 'espírito de Le Mans' finalmente está de volta ao Brasil. Depois de 10 anos, o Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) acelera novamente em Interlagos neste fim de semana (12 a 14 de julho) com as 6 Horas de São Paulo, prova válida pela quinta etapa da temporada 2024, um ano muito especial para a história da competição pelo registro recorde de 14 montadoras no grid e 37 carros, sendo 19 superprotótipos, os hypercars, e 18 bólidos da categoria LMGT3.

São dois os pilotos que representam o País no grid da temporada do WEC em 2024: o experiente curitibano Augusto Farfus, que corre pela equipe WRT a bordo da BMW M4 LMGT3 #31, enquanto o carioca Nicolas Costa disputa o campeonato com a McLaren 720S Evo LMGT3 da United Autosports.

O Mundial da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) tem no seu grid grandes estrelas do esporte a motor como a lenda Valentino Rossi — nove vezes campeão mundial de motovelocidade —, Jenson Button — campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 —, e ícones das corridas de longa duração como Kamui Kobayashi, Brandon Hartley, André Lotterer, Mike Conway e José María ‘Pechito’ López, todos vencedores das 24 Horas de Le Mans e campeões do WEC.

O evento que abriu a programação das 6 Horas de São Paulo aconteceu nesta quinta-feira, em Interlagos. Pouco mais de um ano da assinatura do contrato que consolidou o regresso do WEC ao País depois de uma década, o Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, participou da entrevista coletiva diante da imprensa. Além do mandatário, estiveram presentes Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest, Fréderic Lequien, CEO do FIA WEC; e Gustavo Pires, Diretor-Presidente da SPTuris.

A recepção para os jornalistas precedeu a abertura oficial do evento, quando foi destacado o empenho para trazer de volta o WEC para São Paulo, bem como a paixão do brasileiro pelo esporte a motor, com a chance de novamente o público nacional ver os carros mais incríveis e tecnológicos do planeta.

O prefeito Nunes disse: “São Paulo é a única do mundo que tem os três grandes eventos da FIA: a F1, a Fórmula E e agora o WEC, com as 6 Horas de São Paulo. Estamos felizes por ter o retorno do WEC à nossa cidade".

"É a concretização de um sonho iniciado lá atrás, quando assinamos o contrato em Le Mans no ano passado. Um sonho que se torna realidade, e muitos sonharam para que tudo isso acontecesse. É muito importante para SP ter o retorno do Mundial, um evento que é transmitido para mais de 150 países, proporciona uma movimentação financeira de R$ 250 mi e gera cerca de 5 mil empregos. O WEC está no seu melhor momento da história e vai correr novamente na cidade mais dinâmica do mundo.”

Pierre Fillon, Presidente do Automobile Club de l’Ouest (promotora oficial do WEC), disse: “Estou muito feliz que o WEC esteja de volta a São Paulo, de regresso ao País. Interlagos é um circuito mágico, e estamos exultantes que ele esteja de volta ao nosso calendário depois de dez anos em um momento muito especial do campeonato, com recorde de 14 montadoras e 37 carros no total. Estamos muito orgulhosos".

Fréderic Lequien, CEO do WEC, afirmou: “Foi um sonho para nós voltar ao Brasil e a São Paulo. Temos como um dos grandes propósitos exportar o espírito de Le Mans e sua magia para o mundo, e é por essa razão que estamos aqui hoje".

"Quero agradecer ao Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes; a Gustavo Pires, Diretor-Presidente da SPTuris, e a todas as pessoas que fizeram ser possível a volta do Campeonato Mundial de Endurance ao Brasil. Estamos ansiosos em encontrar todos no domingo para uma corrida formidável, com dois brasileiros no grid, Augusto Farfus e Nicolas Costa. Domingo será a concretização de muitos meses de trabalho para todos nós", completou o dirigente.

Gustavo Pires, Diretor-Presidente da SPTuris, disse: “Com o retorno do FIA WEC, São Paulo definitivamente se consolida como a capital mundial do automobilismo. E além disso, São Paulo está na rota dos principais eventos globais. Não existe cidade no mundo acima de São Paulo no que diz respeito a eventos. Temos o orgulho de trazer de volta à nossa cidade um dos maiores eventos do automobilismo no planeta.”

NÚMEROS GERAIS

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE (WEC)

Data / Etapa / País

02/03 – 1.812Km do Catar – Catar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – 6 Horas de São Paulo – Brasil

01/09 – Lone Star Le Mans (Austin) – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – 8 Horas do Bahrein – Bahrein

