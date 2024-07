Red Bull lança RB17, último carro de Newey com equipe de F1

Adrian Newey e Red Bull revelaram o hipercarro RB17 que o famoso designer da Fórmula 1 vem produzindo com a divisão de Tecnologias Avançadas da equipe.

Revelado em uma exibição no Goodwood Festival of Speed ​​de 2024, o RB17 mudou significativamente desde que o projeto foi anunciado publicamente pela primeira vez em junho de 2022.

A principal mudança diz respeito ao motor, que agora é um V10 de 4,5 litros em vez de um motor V8 turbo inspirado na F1.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com antes da apresentação pública do carro, Newey disse que sente que o resultado do projeto “deveria ser obras de arte que você ficaria feliz em exibir em sua casa ou garagem”.

“Tire prazer simplesmente do aspecto artístico. E deve soar bem”, acrescentou.

“Esse último desafio foi uma mudança fundamental em relação ao meu projeto inicial porque eu queria uma unidade de potência que fosse capaz de desenvolver 1.000 cv, mas com peso máximo de 150 kg no lado da combustão.

“Um V8 turbo certamente teria dado isso. Mas, obviamente, não soa tão bem quanto um aspirado natural.

“Acho que para mim, [e] muitas pessoas concordariam, o auge do tipo de trilha sonora para a Fórmula 1 foram os V10s de alta rotação até o final de 2005.”

O RB17 entrou recentemente em sua fase de produção, com seus elementos de suspensão atualmente sendo fabricados antes da construção do chassi, da caixa de câmbio e do motor.

O carro finalizado será então testado em pista e será menor e estilisticamente alterado em comparação com o modelo revelado em Goodwood.

“É um momento no tempo”, disse Newey sobre o carro no Goodwood. “Desde então, já faz quase um ano, continuamos desenvolvendo.

“Não apenas do ponto de vista do estilo, outras coisas que [mudamos]. O carro é um pouco menor que o carro azul em comprimento e largura. Acho que o estilo melhorou ainda mais.

“Depois, tínhamos outras coisas que precisávamos incorporar porque estávamos ansiosos para que cumprisse todos os regulamentos de segurança dos Hipercarros [categoria do Campeonato Mundial de Endurance].”

Newey disse que “é possível” que o RB17 possa um dia correr no WEC e em Le Mans, mas exigiria “uma grande reformulação, particularmente, da aerodinâmica”, além de um motor diferente.

Apenas 50 RB17 serão construídos, com Newey comprometido em terminar o projeto antes de deixar a Red Bull em março de 2025.

Ele tem ido a corridas selecionadas de F1 desde que sua saída da Red Bull foi anunciada como parte do plano de vendas do RB17, com seu filho Harrison – vice-campeão da Fórmula 4 do BRDC em 2015 e campeão da Asian Le Mans Series 2017-2018 – trabalhando como gerente de clientes para o carro.

A Red Bull está oferecendo aos seus clientes do RB17 um programa de pista em vários circuitos não especificados, bem como uma garantia de dois anos ou 2.485 milhas, o que ocorrer primeiro.

