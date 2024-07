WEC: Confira a programação completa da Rolex 6 Horas de São Paulo

Falta muito pouco para o FIA WEC acelerar novamente no Brasil. A Rolex 6 Horas de São Paulo traz de volta a Interlagos o “espírito de Le Mans” e reserva uma programação muito especial de 12 a 14 de julho (de sexta-feira a domingo) para atrair fãs de várias gerações e que reúnem paixões distintas, do automobilismo à música, com eventos e atrações para toda a família.

As atividades de pista para quinta etapa da temporada 2024 do FIA WEC começam na quinta-feira. Às 14h30, os pilotos vão fazer o Track Walk, com muitos deles tendo para valer a primeira impressão do circuito de 4.309 metros.

A sexta-feira será especial porque vai marcar, depois de 10 anos, o regresso dos carros mais cobiçados do mundo a Interlagos, que vai receber o início das atividades de pista. Serão dois treinos livres, de 90 minutos cada. A primeira sessão está marcada para 10h45, enquanto a atividade complementar do dia acontece às 15h15. As classes Hypercar e LMGT3 vão simultaneamente acelerar no traçado.

Ainda na sexta-feira, entre os dois treinos livres, está marcada a entrevista coletiva oficial do FIA WEC em Interlagos, com a participação dos brasileiros Augusto Farfus (Team WRT) e Nicolas Costa (United Autosports), ambos inscritos na classe LMGT3, além do espanhol Miguel Molina (Ferrari AF Corse) — um dos vencedores da última edição das 24 Horas de Le Mans —, do alemão André Lotterer (Porsche Penske Motorsport), do britânico Callum Ilott (Hertz Team JOTA), todos da classe Hypercar; e do australiano Yasser Shahin (Manthey EMA), que faz parte da tripulação líder do campeonato na classe LMGT3.

O sábado promete ser empolgante em Interlagos desde a manhã. Depois do treino livre 3, marcado para 10h30 e com duração de 60 minutos, os pilotos do FIA WEC voltam à pista paulistana a partir 14h30 para as sessões classificatórias: primeiro para a LMGT3 e, com início às 15h10, a tomada de tempos e a hyperpole da classe Hypercar, definindo assim os poles da Rolex 6 Horas de São Paulo.

A programação dedicada aos entusiastas do mundo automobilístico garante ainda exposições com fotos, troféus e carros clássicos, desfiles inéditos da Ferrari, Porsche e pilotos, e o mais esperado, Pit Walk, uma oportunidade única para os fãs, que adquiriram o passe de visitação, se aproximarem dos boxes das equipes e interagirem com os pilotos antes da corrida, aproveitando o clima do paddock de perto.

Domingo reservará o ápice do fim de semana. Com 37 carros na pista, sendo 19 hypercars e 18 GT3, e um total de quase 110 pilotos acelerando em Interlagos, a Rolex 6 Horas de São Paulo tem largada marcada para 11h30. Às 18h25, depois da festa do pódio no “templo do automobilismo brasileiro”, acontece a entrevista coletiva pós-corrida com os vencedores da etapa brasileira do FIA WEC.

Fan Zone: atrações para toda a família — Muito além das grandes disputas entre as maiores marcas do esporte a motor na pista, a Rolex 6 Horas de São Paulo vai proporcionar uma atmosfera vibrante e inesquecível para quem estiver em Interlagos.

A Fan Zone, idealizada com intuito de atender gostos e idades variados, garante ao público a oportunidade de acompanhar a disputa e desfrutar de simuladores de corridas, roda gigante, praças de alimentação e a área do Futuroscópio, um espaço que explora a sustentabilidade, tecnologias futuras e garante um momento de descanso em meio à adrenalina.

Ao longo de três dias, será possível prestigiar shows ao vivo, com artistas e DJs de sucesso, com atuação em várias vertentes musicais, com o propósito de abraçar fãs de todas as idades e preferências. Entre os nomes confirmados no palco estão o “hitmaker” Michel Teló, que se apresentará no começo da noite de sábado, 13 de julho; BNegão; Mestrinho, com participação de Chico César; Mari Merenda e convidados; Hurricane; Orquestra Mundana, Rafa Castro, Daisy Jones & The Six in Concert, DJ Heey Cat e Yohan Kisser. O line-up é diverso e busca atender a pluralidade dos brasileiros, trazendo a verdadeira atmosfera de um grande musical.

Ainda em ritmo musical, o circuito conta com a presença de Edy Star, o único Kavernista vivo - referência ao disco Sociedade da Grã Ordem Kavernista, de Raul Seixas. O músico apresenta sucessos do álbum, além de clássicos do repertório de seu amigo e parceiro profissional. Ainda para os amantes do Rock and Roll, a sexta-feira terá um line-up dedicado ao Dia do Rock, celebrado mundialmente no sábado.

Rolex 6 Horas de São Paulo, programação

Sexta-feira, 12 de julho

10h45 – Treino Livre 1 (90 minutos)

13h45 – Entrevista coletiva oficial FIA WEC

15h15 – Treino Livre 2 (90 minutos)

17h00 – Pit Walk

Sábado, 13 de julho

10h30 – Treino Livre 3 (60 minutos)

12h00 – Pit Walk

12h05 – Sessão de autógrafos

14h30 – Classificação LMGT3

14h50 – Hyperpole LMGT3

15h10 – Classificação Hypercar

15h30 – Hyperpole Hypercar

16h00 – Entrevista coletiva pós-classificação FIA WEC

Domingo, 14 de julho

08h40 – Pit Walk

08h45 – Sessão de autógrafos

08h55 – Desfile de Ferrari

09h20 – Desfile de Porsche

09h45 – Desfile dos pilotos FIA WEC

11h30 – Rolex 6 Horas de São Paulo – largada

18h25 – Entrevista coletiva pós-corrida

NÚMEROS GERAIS

Fábricas inscritas: 14, Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus

CATEGORIA LMGT3

Carros: 18

Equipes: Heart of Racing Team, Team WRT, Vista AF Corse, United Autosports, Iron Lynx, Proton Competition, Akkodis ASP Team, TF Sport, Iron Dames, Manthey EMA, Manthey Pure Rxcing, D’Station Racing

CATEGORIA HYPERCAR

Carros: 19

Equipes: Cadillac Racing, Porsche Penske Motorsport, Toyota Gazoo Racing, Isotta Fraschini, Hertz Team Jota, BMW M Team WRT, Alpine Endurance Team, Ferrari AF Corse, Lamborghini Iron Lynx, AF Corse, Peugeot TotalEnergies, Proton Competition

MODELOS E VERSÕES CONFIRMADOS

Alpine A424, Aston Martin Vantage AMR LMGT3, BMW M Hybrid V8, BMW M4 LMGT3, Cadillac V-Series.R, Corvette Z06 LMGT3.R, Ferrari 296 LMGT3, Ferrari 499P, Ford Mustang LMGT3, Isotta Fraschini Tipo6-C, Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2, Lamborghini SC63, Lexus RC F LMGT3, McLaren 720S LMGT3 Evo, Peugeot 9X8, Porsche 911 GT3 R LMGT3, Porsche 963, Toyota GR010

CALENDÁRIO 2024 DO MUNDIAL DE ENDURANCE FIA WEC

Data / Etapa / País

02/03 – Qatar Airways 1.812Km do Qatar – Qatar

21/04 – 6 Horas de Ímola – Itália

11/05 – TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps – Bélgica

15/06 – 24 Horas de Le Mans – França

14/07 – Rolex 6 Horas de São Paulo – Brasil

01/09 – Lone Star Le Mans – Estados Unidos

15/09 – 6 Horas de Fuji – Japão

02/11 – Bapco Energies 8 Horas do Bahrein – Bahrein

