Arthur Pavie substitui Aurélia Nobels na F4 Brasil em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

O grid do BRB Fórmula 4 Brasil terá uma cara nova para a quinta rodada tripla da sua temporada inaugural. Brasiliense de 17 anos, Arthur Pavie será um dos representantes da equipe TMG Racing e vai substituir Aurélia Nobels no próximo fim de semana (5 e 6/11) no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, capital de Goiás. Outra ausência será a de Victor Backes (KTF Sports), impedido de competir nesta etapa por problema de saúde.

Aurélia, de 15 anos, terá de se ausentar desta penúltima etapa do campeonato em razão da sua participação na fase final da seletiva FIA Girls on Track Rising Stars, processo seletivo promovido pela entidade em conjunto com a Ferrari Driver Academy.

Devido às longas distâncias, não haveria condições para que a jovem brasileira, representante da Shell na Fórmula 4 Brasil, chegasse a Maranello, na Itália, a tempo de participar da seletiva. Estão entre as finalistas, além de Aurélia, estão a escocesa Chloe Grant, a australiana Alice Buckley e a anglo-canadense de ascendência chinesa Chloe Chong.

Nascido em 28 de junho de 2005 em Brasília, Arthur tem uma trajetória distinta da maioria dos seus pares. O piloto só teve seu primeiro contato com o automobilismo aos 15 anos, no fim de 2020, quando iniciou no kartismo.

Pavie estreou com título no Campeonato de Kart do Distrito Federal na categoria Novatos, competiu no Campeonato Brasileiro realizado no ano passado e, na atual temporada, integra o grid da Copa SP Light de Kart, sendo o vice-líder da classe Sprinter.

Em 2022, o brasiliense também estreou ao volante dos carros da Fórmula Delta e é o quinto colocado do campeonato entre os rookies. Agora, Pavie terá a oportunidade de fazer parte do grid do BRB Fórmula 4 Brasil. O número escolhido por Arthur é o 88.

Chance inesperada

Arthur comemorou a oportunidade inédita, que veio de surpresa. “Estou muito feliz por participar dessa próxima etapa do BRB Fórmula 4 Brasil em Goiânia. Entrar no meio do campeonato e poder correr em uma rodada é uma oportunidade que mais ninguém teve nesse ano. Será uma semana de muito aprendizado: tanto por ser uma categoria nova para mim como o fato de que todos ali são excelentes pilotos”.

“A notícia de que correria nessa etapa me pegou de surpresa. Estava pronto para correr o Brasileiro de Kart quando fui avisado sobre essa chance, e obviamente não poderia deixá-la passar. Será um grande passo na minha carreira fazer uma etapa em um grid tão competitivo como esse”, disse o piloto, que será comandado pelo experiente chefe de equipe Thiago Meneghel e terá como companheiros de box os pilotos Lucas Staico, Lucca Zucchini e Nicholas Monteiro.

Programação e transmissão

A Fórmula 4 Brasil vai à pista já na quinta-feira e realiza dois treinos extras. A sexta-feira reserva outros dois treinos livres e, a partir de 15h30, vai definir o grid de largada das Corridas 1 e 3 com a sessão classificatória.

No sábado, estão previstas duas corridas: a primeira prova, com 25 minutos mais uma volta, está marcada logo no início da manhã, às 8h10, enquanto a Corrida 2 — a mais curta da etapa, com 18 minutos mais uma volta — tem largada prevista para 13h50.

A terceira e derradeira disputa do fim de semana acontece no domingo, às 8h20, também com 25 minutos mais uma volta. O BRB Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports, canal oficial do YouTube da categoria, Twitch da Tribo do Gaules e a Twitch do streamer Victor Ludgero.

Programação em Goiânia

Quinta-feira, 3 de novembro

14h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 1

17h40 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Extra 2



Sexta-feira, 4 de novembro

10h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 1

13h00 – BRB Fórmula 4 Brasil – Treino Livre 2

15h30 – BRB Fórmula 4 Brasil – Classificação



Sábado, 5 de novembro

08h10 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h50 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)



Domingo, 6 de novembro

08h20 – BRB Fórmula 4 Brasil – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Campeonato após quatro etapas (12 corridas):

1º - Pedro Clerot, 223 pontos

2º - Lucas Staico, 148

3º - Vinícius Tessaro, 105

4º - Nicolas Giaffone, 83

5º - Fernando Barrichello, 82

6º - Ricardo Gracia, 82

7º - Nicholas Monteiro, 72

8º - Luan Lopes, 66

9º - Felipe Barrichello Bartz, 50

10º - Richard Annunziata, 35

11º - Nelson Neto, 32

12º - Álvaro Cho, 24

13º - Victor Backes, 19

14º - João Tesser, 16

15º - Lucca Zucchini, 15

16ª – Aurélia Nobels, 7

GP no Brasil tem NOVIDADES! VETTEL e FITTIPALDI homenageados, novo setor e MÚSICA em Interlagos

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: