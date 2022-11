Mais jovem do grid da F4 Brasil, Álvaro Cho faz estreia em Goiânia

Carregar reprodutor de áudio

A F4 Brasil realiza neste fim de semana a penúltima etapa do calendário, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), marcando a estreia de Álvaro Cho no circuito. Mais jovem do grid, o piloto da KTF Sports aposta em uma etapa competitiva e em uma boa performance na rodada tripla.

Este é o primeiro ano de Cho acelerando em monopostos e o piloto de apenas 15 anos tem demonstrado positiva adaptabilidade, tendo ido ao pódio na terceira etapa, em Interlagos. Em Goiânia, o paulistano vê uma oportunidade de conquistar mais um troféu.

“Essa semana temos as corridas em Goiânia e estou bem confiante, tanto com o carro, quanto com a pista. Entre maio e junho, a F4 Brasil nos trouxe para treinar aqui e os testes foram bem positivos. Eu particularmente gosto dela, acho uma boa mistura de curvas de alta e baixa, além das retas que irão dar disputas interessantes para o campeonato. Vamos para cima”, disse Álvaro. As atividades de pista da F4 Brasil têm início nesta sexta-feira (4) com treinos livres e a classificação.

No sábado acontecem as duas primeiras provas, uma às 8h10 e a outra às 13h50, e no domingo é realizada a corrida 3 às 8h20. A transmissão é feita pelo BandSports e canal do YouTube da categoria.

