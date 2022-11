Carregar reprodutor de áudio

Após acelerar nos testes da USF Pro 2000, novo nome da Indy Pro 2000, no Indianápolis Motor Speedway, Nicholas Monteiro disputa neste fim de semana a quinta e penúltima etapa da Fórmula 4 Brasil, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). O piloto da TMG Racing destaca a boa performance nos testes da categoria do Road to Indy e aposta em uma etapa competitiva no circuito goianiense.

“Os testes da USF Pro 2000 foram bem legais. O carro é muito diferente, mas consegui ir me adaptando com ele e a pista e demonstrei velocidade ao longo da semana. O objetivo era justamente esse, adaptar e ser rápido, então fico feliz pelos testes e chego animado para a F4 Brasil em Goiânia”, disse Nicholas.

A F4 Brasil realiza pela primeira vez neste ano uma etapa de seu calendário no Autódromo Internacional Ayrton Senna, circuito que recebeu testes da categoria no meio do ano.

“Estou super confiante para a etapa de Goiânia. Nos testes, fui bem rápido e aposto em uma forte performance de toda a TMG Racing, especialmente depois do resorteio (de chassis). A pista em si é rápida e diferente tecnicamente de Interlagos e Velocitta, então devemos ter uma etapa bem movimentada”, completa Monteiro.

As atividades de pista da F4 Brasil começam nesta sexta-feira com treinos e classificação, no sábado acontecem as duas provas e no domingo é realizada a corrida 3.

