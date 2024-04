Atual campeão da F4, Vinicius Tessaro inicia nova fase nos EUA

Atual campeão da Fórmula 4 Brasileira, Vinicius Tessaro inicia sua jornada internacional neste fim de semana nos Estados Unidos, estreando pelo campeonato USF Juniors, primeiro passo da caminhada rumo à Indy.

Aos 17 anos de idade, mas com bastante bagagem nas costas, o piloto goiano federado por Brasília integrará uma das principais equipes do grid, a De Force, pela qual um intenso programa de testes em fevereiro e março nos circuitos de Barber e do NOLA Motorsports Park, palco da rodada tripla inaugural da temporada, com ótimos resultados: cravou o recorde da pista de MSR Houston na primeira vez que andou por lá e em Barber foi o melhor piloto da De Force.

"Esse é um passo muito importante na minha carreira, uma escolha muito bem pensada e estou bastante empolgado para acelerar. Fui bem acolhido pela equipe e fiquei bem contente com o desempenho nos treinos", comenta Tessaro, que ficou entre os oito melhores em quatro dos cinco treinos realizados em NOLA, no mês de fevereiro.

A pista de NOLA, que fica em Louisiana, no sul dos Estados Unidos, possui 4.409 metros, 13 curvas e um desenho bastante travado, que apresenta poucos pontos de ultrapassagem. "É uma pista onde largar na frente será fundamental, ainda mais em um grid com 26 carros, e espero colocar em prática tudo o que aprendi no Brasil nos últimos anos", comentou.

O calendário da USF Juniors é de tiro curto, com 16 rodadas divididas em seis encontros entre abril e agosto, mesclando rodadas duplas e triplas em circuitos como Barber, Mid-Ohio, Virginia, Road America e Portland, algumas em conjunto com a IndyCar.

"É um universo novo, uma aventura nova, morando fora, falando uma nova língua, com carros, pistas, pneus, costumes, tudo novo, e sempre algo novo para aprender a cada dia. Espero poder honrar minha bandeira e meus patrocínios e manter o título da USF Juniors no Brasil", completa Tessaro, lembrando que o atual campeão também é brasileiro e veio da F4 em Nicolas Giaffone, pela mesma equipe De Force.

O campeão da USF Juniors receberá cerca de 264 mil dólares em aporte para subir de classe no ano seguinte e todos competem com um modelo Tatuus JR-23 com um motor MZR 2.0, que pode alcançar até 220 km/h. Além de Tessaro, outros três brasileiros também disputarão a temporada: Bruno Ribeiro, Leonardo Escorpioni e João Vergara.

A programação do fim de semana na Louisiana conta com testes e treinos na sexta, com as corridas restritas ao sábado (14h20 a corrida 1) e ao domingo (13h45 a bateria 2 e 18h a prova final) e as disputas todas serão transmitidas por meio do app da USF Pro e do canal oficial da categoria no YouTube, cujos links estão listados abaixo:





Link para o Qualifying 1 (sábado, 12h00): https://www.youtube.com/watch?v=CSs2Q-GiGFw

Link para a Corrida 1 (sábado, 14h20): https://www.youtube.com/watch?v=W4UXCv1XIeA

Link para o Qualifying 2 (domingo, 10h00): https://www.youtube.com/watch?v=6qFykGYXnIE

Link para a Corrida 2 (domingo, 13h45): https://www.youtube.com/watch?v=YhAs7F2nzk0

Link para a Corrida 3 (domingo, 18h00): https://www.youtube.com/watch?v=IaTl6mDRScA

