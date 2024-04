Jovens kartistas disputam prêmio na Fórmula 4 Brasil

Com o objetivo de dar oportunidades para jovens talentos vindos do kart, o BRB Fórmula 4 Brasil Certificado pela FIA fechou parceria com a Copa São Paulo Light RBC de Kart para uma ação especial. Quatro aspirantes a pilotos profissionais serão premiados com treinos e a oportunidade de vivenciar os bastidores da categoria que se consolidou como formadora de pilotos no país.

Serão contemplados dois pilotos da categoria Graduados A e B e dois da categoria Júnior. Os premiados vão ter a oportunidade de participar de treinos, acelerando com o carro da Fórmula 4 Brasil, com datas e local a serem definidos pela organização. A experiência contribui para o primeiro contato com um carro do tipo fórmula com padrões internacionais, enriquecendo o repertório e aguçando a curiosidade dos pilotos.

Além disso, os jovens terão credenciais para acompanhar a etapa final do campeonato 2024, que acontece em 15 de dezembro, no tradicional Autódromo de Interlagos. O acesso aos boxes e toda a estrutura da Fórmula 4 Brasileira estará disponível, para que os pilotos tenham a experiência completa de um fim de semana na categoria.

A ação reforça o compromisso da F-4 Brasil em se estabelecer como um campeonato voltado para a formação de talentos para o automobilismo nacional e internacional, incentivando o contato entre kartistas e pilotos e equipes da categoria-escola.

“Realizar essa parceria entre a Fórmula 4 e a Copa São Paulo Light RBC de Kart é mais uma forma de trazer pilotos para o ambiente da F-4 Brasil, que tem o mesmo padrão internacional estabelecido pela FIA e que eles devem enfrentar em categorias mais avançadas no futuro. Ter esse olhar para a nossa base, que é o kart, é essencial para atingir os nossos objetivos. Tenho certeza que os premiados vão aproveitar a experiência para aprender, vivenciando o ambiente e conhecendo em detalhes os carros da F-4”, comentou Gastão Fráguas Filho, gestor do projeto da Fórmula 4 Brasil.

"A integração entre a Copa São Paulo Light RBC de Kart e a Fórmula 4 Brasil através de experiências é um passo importantíssimo para que os jovens pilotos, sejam atuais ou futuros, tenham segurança em investir na carreira dentro do automobilismo. Ver nossos kartistas tendo o primeiro contato com um carro de fórmula, além de vivenciarem o ambiente da F-4, é motivo de orgulho para nós. Temos certeza de que essa união entre as categorias vai contribuir muito para o futuro da modalidade no Brasil", acrescentou Rafael Cançado, diretor da RBC e copromotor do campeonato.

