Na última semana, Nic Giaffone acelerou pela primeira vez um carro da USF2000, categoria baseada nos Estados Unidos e que integra o Road to Indy, pela equipe DEForce Racing. Já de volta ao Brasil, o paulistano de 18 anos tem o último compromisso do ano marcado para esta semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

“O primeiro dia de testes foi bem legal e produtivo”, disse Nic. “Andei com o carro da USF2000 e gostei bastante. Eu não testei sozinho, havia outro piloto lá, o que foi ótimo para tentar virar tempos competitivos e extrair bem o potencial do carro. Experiência positiva e que, espero, renda bons frutos no ano que vem”.

Giaffone foca esforços na F4 Brasil, onde mais uma vez correrá em Interlagos. O piloto batalha para terminar a temporada entre os cinco melhores e tem como trunfo ter vencido em todas as pistas por onde o campeonato dos monopostos passou em sua temporada inaugural: Interlagos, Velocitta e Goiânia.

“Agora temos a etapa final da F4 Brasil em Interlagos e estou bem animado. Essa é uma pista que combina bastante com meu estilo de guiada, sem falar que o carro rendeu muito nas duas etapas que tivemos neste circuito. O objetivo, então, é seguir com o forte trabalho que a Cavaleiro Sports e eu estamos fazendo para assim terminar a temporada com um cenário positivo”, completou Giaffone.

As últimas atividades de pista da temporada da F4 Brasil começam nesta quinta-feira (8) com treinos livres e a sexta-feira (9) será palco da classificação às 11h15. As corridas acontecem no sábado (10), sendo a primeira às 9h55 e a segunda às 13h55, de modo que a terceira prova será realizada no domingo (11) às 13h.

