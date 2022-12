Carregar reprodutor de áudio

Mais um título no kart, vitória na última etapa da Fórmula 4 Brasil, no mês passado, e o momento não poderia ser melhor para o paulista Felipe Barrichello Bartz, de 17 anos.

Neste final de semana (10 e 11), Pipe acelera na sexta e última etapa de 2022 da FIA Fórmula 4 Brasil, no encerramento da temporada inaugural da nova categoria de base, que chegou ao país para mostrar o talento dos jovens pilotos do automobilismo nacional.

Pipe chega bastante motivado para a disputa no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos (SP). No último sábado (3), o piloto conquistou seu terceiro título na Copa São Paulo de Kart KGV pela categoria Rotax Max, no Kartódromo Granja Viana, em Cotia (SP).

“Segui participando das provas de kart este ano, o que me ajudou muito a manter a competitividade e ritmo para as corridas na Fórmula 4 Brasil e estou muito feliz por ter conquistado mais um título na Copa SP. Tinha conseguido uma boa vantagem nas oito etapas anteriores e precisava apenas de um quarto lugar em uma das corridas para garantir o título. Desta vez, não deu para lutar pelas vitórias. O (Giuliano) Raucci estava com um ritmo muito forte e venceu as duas baterias, mas consegui dois segundos lugares e assegurei mais este título”, celebrou Pipe.

O foco agora é a Fórmula 4 Brasil, que já realiza nesta quinta-feira (8) seus primeiros treinos livres em Interlagos. A pista paulista já recebeu duas etapas da categoria na metade do campeonato.

“Nas etapas em Interlagos, enfrentamos alguns problemas com o carro, mas agora conseguimos evoluir bastante e estou confiante. No mês passado, em Goiânia, consegui duas poles e minha primeira vitória e acredito que vamos manter essa boa performance este fim de semana também”, completou Pipe, que corre pela Cavaleiro Sports e, além da vitória, também já foi ao pódio mais duas vezes, com dois segundos lugares. O piloto ocupa a oitava colocação na tabela, com 88 pontos.

Duas provas da etapa acontecerão no sábado, com largadas às 9h55 e 13h55. No domingo, a corrida será às 13 horas. A Fórmula 4 Brasil tem transmissão ao vivo pelo BandSports e pelo canal oficial do YouTube da categoria.

Em sua temporada de estreia na Fórmula 4 Brasil, Pipe Barrichello Bartz conta com o patrocínio das empresas Suhai Seguradora, Pay4Fun, Copa Energia e Amaro Aviation.

Confira a programação para a etapa de Interlagos:

Quinta-feira, 8 de dezembro

09h05 – Treino Livre 1

11h00 – Treino Livre 2

Sexta-feira, 9 de dezembro

08h20 – Shakedown

11h15 – Classificação

Sábado, 10 de dezembro

09h55 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

13h55 – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 11 de dezembro

10h35 – Visitação aos Boxes

13h00 – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Top 10 na classificação do campeonato, após cinco etapas (15 corridas):

1º - Pedro Clerot, 266 pontos

2º - Lucas Staico, 163

3º - Vinícius Tessaro, 133

4º - Nicolas Giaffone, 108

5º - Fernando Barrichello, 98

6º - Ricardo Gracia, 94

7º - Luan Lopes, 90

8º - Felipe Barrichello Bartz, 88

9º - Nicholas Monteiro, 82

10º Richard Annunziata, 51

