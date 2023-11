A etapa tão esperada pelos pilotos da BRB Fórmula 4 Brasil na temporada 2023 finalmente chegou. Tudo bem que o palco é o velho conhecido Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, nos seus 4.309 metros e 13 curvas.

Mas o fim de semana que marca o penúltimo encontro do campeonato tem uma aura especial. Afinal, é a primeira vez que a categoria de base servirá como preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1, o evento automobilístico mais importante do Brasil.

Na etapa mais importante da história da BRB Fórmula 4 Brasil, os jovens pilotos correrão sob os olhares do maior público de sua história, que deve lotar as dependências de Interlagos.

E isso por causa das arquibancadas temporárias montadas apenas para o GP de São Paulo. No ano passado, segundo dados oficiais da organização da corrida, 235.617 pessoas passaram pelo autódromo nos três dias do evento, recorde na história dos 50 anos da prova da Fórmula 1 no Brasil.

Falando de pista, também é um momento decisivo para os pilotos da categoria de base. E neste fim de semana, além dos olhares dos chefes de equipe da F1, que conferem uma pressão extra, eles terão um desafio técnico diferente: será a primeira vez no ano que eles usarão pneus Pirelli em 2023.

Isso pode provocar algumas mudanças no comportamento dos carros. Isso sem falar na borracha depositada pelos carros da Fórmula 1, que deve aumentar muito o nível de aderência do asfalto. Vale lembrar que a pista também terá os resíduos dos pneus da Porsche Cup, que também será categoria-suporte do GP, que são fabricados por outro fornecedor.

A categoria chega à preliminar da Fórmula 1 com 12 corridas disputadas e seis pilotos diferentes como vencedores em 2023. Foram cinco de Vinícius Tessaro, líder do campeonato, e três do estreante Matheus Comparatto, vice-líder. Além deles, Nelson Neto, Luan Lopes, Mateus Callejas e Álvaro Cho triunfaram uma vez cada neste ano.

Outra atração do evento será a participação do brasiliense Matheus Ferreira, de 16 anos, que vai correr no quinto carro da equipe OAKBERRY Bassani F4. Integrante da academia de pilotos da Alpine, o piloto fez sua estreia nos monopostos em 2023 no competitivo campeonato da Fórmula 4 Italiana, contra mais de 40 pilotos de 20 nacionalidades diferentes. Ele vai reforçar o grid da categoria brasileira em Interlagos.

Por ser um evento-suporte da Fórmula 1, as atividades de pista neste fim de semana são limitadas, ao contrário das outras etapas. Será apenas um treino livre, na manhã de sexta, com a classificação à tarde. De resto, a programação segue inalterada, com as duas primeiras corridas no sábado e a terceira na manhã de domingo.

No campeonato, após quatro etapas, Vinícius Tessaro, de 16 anos, é o líder com 175 pontos. O piloto da Cavaleiro Sports está 23 pontos à frente de Matheus Comparatto, de 17 anos, da OAKBERRY Bassani F4, melhor estreante do campeonato, vice-líder com 152. Álvaro Cho, de 16 anos, da TMG Racing, é o terceiro com 145, seguido pelo companheiro Luan Lopes, de 18 anos, com 132. Em seguida, Nelson Neto, da Cavaleiro Sports, fecha a lista dos cinco primeiros da temporada com 80 pontos.

A quinta etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada em Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo da Fórmula 1. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão pelas mídias sociais da categoria e pelo Bandsports.

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 5 – GP de São Paulo de F1 – Interlagos:

Sexta-feira, 3 de novembro:

09:05 - Treino Livre

16:30 - Classificatório

Sábado, 4 de novembro:

09:50 - Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

17:00 - Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 5 de novembro:

11:00 - Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

Motorsport Business #4 – CEO da Oakberry, patrocinador da Haas revela sonho de comandar equipe na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #254 – O que esperar do GP de São Paulo, em Interlagos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: