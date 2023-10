Chegou a hora! Após 19 disputas ao redor do mundo, a Fórmula 1 finalmente desembarca no Brasil para mais uma edição do GP de São Paulo, a 20ª etapa da temporada 2023.

O Mundial chega novamente a Interlagos com os títulos decididos a favor de Max Verstappen e da Red Bull. Mas as brigas pelos vice-campeonatos seguem quentes a poucas provas do fim.

Com o abandono na largada do GP do México, Sergio Pérez estacionou com 240 pontos na classificação, e viu Lewis Hamilton se aproximar novamente com mais um segundo lugar. O heptacampeão chegou aos 220, com 86 tentos ainda em jogo nas três provas finais da temporada.

Já Carlos Sainz assumiu a quarta posição no Mundial, empatando com os mesmos 183 pontos de Fernando Alonso, mas tendo a vantagem no critério de desempate devido à vitória no GP de Singapura. Com 169, Lando Norris é o sexto, à frente de Charles Leclerc (166) e George Russell (151).

Já entre os Construtores, a Red Bull soma impressionantes 731 pontos contra 371 da Mercedes. A Ferrari se mantém próxima com 349.

Acompanhando novamente a F1 como preliminar, a Porsche Cup realiza a etapa final do campeonato sprint, de corridas de curta duração, com os campeões das classes Carrera Cup e Sprint Challenge sendo conhecidos neste final de semana.

Na Carrera Cup, que usa os modelos 992, Nicolas Costa tem uma boa liderança para Miguel Paludo e Marçal Müller: 223 contra 199 e 192. Já na Sprint Challenge, dos 991.2, temos uma briga de gerações. O veterano Marcelo Tomasoni lidera com 222 pontos contra 209 da estreante Antonella Bassani.

Para finalizar, a Fórmula 4 Brasil corre pela primeira vez como preliminar da F1, realizando neste final de semana a quinta e penúltima etapa da temporada 2023, com três provas em Interlagos.

Com 175 pontos, Vinicius Tessaro é o líder, 23 a mais que o novato Matheus Comparatto, com 152. Álvaro Cho é o terceiro com 145, à frente de Luan Lopes (130) e Nelson Neto (80) completando o top 5.

Confira os horários da Fórmula 1, Porsche Cup e F4 Brasil em Interlagos:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 11h30 Bandsports Classificação (Para o GP de domingo) Sexta-feira 15h Bandsports Classificação Sprint Sábado 11h Bandsports Corrida Sprint Sábado 15h30 Band e Bandsports GP de São Paulo Domingo 14h Band Porsche Cup Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre (Sprint Challenge) Sexta-feira 06h05 - Treino Livre (Carrera Cup) Sexta-feira 11h - Classificação (Sprint Challenge) Sábado 07h50 Motorsport.com Classificação (Carrera Cup) Sábado 08h45 Motorsport.com Corrida 1 (Sprint Challenge) Sábado 12h30 Motorsport.com Corrida 1 (Carrera Cup) Sábado 13h35 Motorsport.com Corrida 2 (Sprint Challenge) Domingo 08h45 Motorsport.com Corrida 2 (Carrera Cup) Domingo 09h40 Motorsport.com Fórmula 4 Brasil Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 09h05 - Classificação Sexta-feira 16h30 Bandsports Corrida 1 Sábado 09h50 Bandsports Corrida 2 Sábado 17h Bandsports Corrida 3 Domingo 11h Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 15h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 19h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após a classificação Q4 Sábado Após a sprint PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

