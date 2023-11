A F4 Brasil realizou na manhã deste sábado uma corrida das mais movimentadas na preliminar do GP de São Paulo de F1 em Interlagos. Matheus Ferreira garantiu a vitória após segurar as investidas do líder do campeonato, Vinicius Tessaro, até o fim, enquanto Álvaro Cho completou o pódio.

A confusão começou já na largada. Três pilotos, incluindo a pole Rabelo, acabaram ficando paradas. Em meio a esse caos, Zucchini e Comparato acabaram tendo um toque, levando ao abandono de ambos e causando a entrada do SC.

A corrida foi reiniciada com 20 minutos ainda no relógio. Tessaro era o líder, enquanto Matheus Ferreira atacava e passava Rafaela Ferreira pela segunda posição, com Alexandre Machado em quarto e Álvaro Cho subindo para a quinta posição.

A 14 minutos do fim, mais um acionamento do SC. Rafaela e Luan Lopes se envolveram em um toque no fim da reta oposta. Mesmo com os dois conseguindo continuar na prova, o incidente deixou muita sujeira na pista, forçando a neutralização. No giro seguinte, Lopes foi aos boxes para abandonar.

A prova foi novamente retomada a nove minutos do fim, com Tessaro liderando à frente de Matheus Ferreira, Cho, Machado e Artur Pavie. Com um traçado melhor na entrada do S, Ferreira pulou para a ponta, mas com Tessaro em sua cola. Pouco depois, Pavie foi disputar posição com Tesser no fim da reta principal e acabou tocando o carro do piloto da TMG, terminando sem a asa dianteira.

No final, Matheus Ferreira segurou Vinicius Tessaro para garantir a vitória com uma vantagem de apenas 0s8, tendo Álvaro Cho em terceiro. Fefo Barrichello e Alexandre Machado completaram o top 5.

A F4 Brasil volta à pista de Interlagos ainda neste sábado para a segunda de três corridas do fim de semana. A largada está marcada para 17h, com transmissão do Bandsports.

Confira o resultado final da corrida 1 da F4 Brasil em Interlagos:

1 – Matheus Ferreira

2 – Vinicius Tessaro

3 – Alvaro Cho

4 – Fefo Barrichello

5 – Alexandre Machado (R)

6 – Nelson Neto

7 – Cecília Rabelo (R)

8 – Rafaela Ferreira (R)

9 – João Tesser

10 – Arthur Pavie

ABANDONARAM

Luan Lopes

Matheus Comparatto

Luca Zucchini

