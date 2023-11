Uma tempestade que começou a cair na parte final das atividades da Fórmula 1 adiou a realização da classificação para a etapa da Fórmula 4 Brasil no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo.

Por conta da forte chuva que caía e da pouca visibilidade por causa das nuvens escuras, os carros da categoria de base não puderam ir à pista por questões de segurança. É a primeira vez que ela será evento-suporte do GP de São Paulo de F1, maior evento automobilístico do Brasil.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) remarcou a classificação para a manhã deste sábado, a partir de 6h40 (de Brasília). Por ser um evento-suporte da Fórmula 1, as atividades de pista neste fim de semana são limitadas, ao contrário das outras etapas. A programação prevê as duas primeiras corridas neste sábado e a terceira na manhã de domingo.

Com isso, a única atividade realizada pela categoria nesta sexta-feira foi o treino livre, ainda pela manhã. E que terminou com o melhor tempo do estreante Matheus Comparatto, vice-líder do campeonato, da OAKBERRY Bassani F4, com 1min37s723, apenas 73 milésimos à frente de Matheus Ferreira, piloto da academia da Alpine. Ele, que disputa a F4 Italiana, corre apenas esta etapa pela mesma equipe de Comparatto.

Líder do campeonato, Vinícius Tessaro, da Cavaleiro Sports, marcou o terceiro tempo, 0.281s atrás de Comparatto. Seus companheiros Fefo Barrichello, em quarto, e Lucca Zucchini, fecharam a lista dos cinco primeiros colocados no treino livre. Terceiro no campeonato, Álvaro Cho, da TMG Racing, marcou o sexto tempo na sessão matinal.

Após o treino livre, os pilotos da Fórmula 4 Brasil tiveram a oportunidade de visitar os boxes das equipes da F1 e conhecer pilotos e equipes. Experiência que foi proporcionada pela categoria ser evento-suporte do GP de São Paulo.

A quinta etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil está sendo disputada em Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo da Fórmula 1. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão pelas mídias sociais da categoria e pelo Bandsports.

"A experiência está sendo incrível. No primeiro treino, a gente conseguiu ser rápido, conseguimos encaixar bem, o Matheus e eu, e a gente virou bem próximo ali. Conseguimos um bom ritmo, uma sequência de voltas bem próximas. Acredito que estamos no caminho. E ainda conhecemos os boxes da Fórmula 1, foi uma experiência incrível. A gente entrou ainda na Alpine. Foi bem legal. Mas agora no final a chuva forte impossibilitou a gente de ir para a classificação. Mas o saldo do dia é bem positivo."

Matheus Comparatto

"Acho que o dia foi muito positivo. Infelizmente a gente não teve a classificação, mas na minha primeira vez na pista já consegui marcar o segundo tempo. A gente ainda não sabe como vai ser para o sábado. Pode ser que seja a posição do treino livre ou a do campeonato. Então espero que seja a do treino, que estou em segundo. Mas, independente de tudo, estou confiante para amanhã. Eu me adaptei muito rápido, então estou bem confiante."

Matheus Ferreira

"Tivemos o primeiro treino da categoria logo pela manhã com a terceira posição. Foi uma boa posição para a gente por causa do campeonato que estamos disputando. A classificação foi cancelada por segurança, mas tem a possibilidade de haver um qualifying logo pela manhã. Mas foi um dia muito legal pra gente. A gente teve a oportunidade visitar os boxes da Fórmula 1. Conhecemos melhor as equipes, principalmente a Alpine, que a gente teve a oportunidade de entrar. Então foi um dia muito produtivo."

Vinícius Tessaro

Cronograma - Fórmula 4 Brasil - Etapa 5 – GP de São Paulo de F1 – Interlagos:

Sábado, 4 de novembro:

06:40 – Classificação

09:50 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

17:00 – Corrida 2 (18 minutos + 1 volta)

Domingo, 5 de novembro:

11:00 – Corrida 3 (25 minutos + 1 volta)

