O primeiro dia de atividades da Fórmula 4 Brasil no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, São Paulo, foi marcado pela disputa de três treinos extras de 45 minutos de duração para os jovens pilotos da principal categoria de base de monopostos da América do Sul. E no fim, o mais rápido da sexta-feira foi Vinicius Tessaro, líder do campeonato. O piloto da Cavaleiro Sports marcou o tempo de 1min36s640 na primeira sessão do dia, ainda pela manhã, e liderou a tabela de tempos no geral.

Matheus Comparatto, da OAKBERRY Bassani F4, foi o segundo mais rápido e o melhor entre os estreantes, com 1min37s008, tempo marcado também na sessão matinal de atividades. Matheus Callejas, da Cavaleiro Sports, foi o terceiro, seguido pelo companheiro Lucca Zucchini. Alvaro Cho, da TMG Racing, completou a lista dos cinco primeiros colocados desta quinta-feira.

No retorno à categoria, Fefo Barrichello teve um dia de readaptação à categoria. Agora na Cavaleiro Sports, o piloto deu um total de 44 voltas no circuito paulista nesta quinta. Foi o mesmo roteiro do americano Carl Bennett, estreante no quinto carro da OAKBERRY Bassani F4. Ele completou 48 voltas na primeira vez em que andou no tradicional Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos.

A categoria volta à pista nesta sexta-feira para mais dois treinos livres pela manhã. A classificação será disputada a partir das 15:10.

A segunda etapa da temporada 2023 da Fórmula 4 Brasil será disputada neste fim de semana, em Interlagos. No sábado acontecem as duas primeiras provas e domingo a terceira e última, todas com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

