O autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP), é o palco do próximo desafio para a equipe Cavaleiro Sports. Neste fim de semana, a equipe vai buscar manter a liderança na Fórmula 4 Brasil, onde comanda a tabela da classificação. O time chefiado por Beto Cavaleiro ainda acelera pela Copa HB20 e na Stock Car, onde espera voltar ao top 5 da classificação entre as equipes.

Pela competição que revela jovens talentos no país, o destaque é Vinícius Tessaro, piloto Cavaleiro Sports que ocupa a liderança do campeonato, com 52 pontos. Ele venceu duas das três corridas da primeira e única etapa disputada até aqui em 2023, também em Interlagos, no mês de abril.

A novidade para esta prova será a estreia de Fefo Barrichello, filho de Rubens Barrichello e que vai acelerar até o fim do ano na categoria no quinto carro da equipe, que ainda conta com Mateus Callejas, Lucca Zucchini e Cecília Rabelo.

Já na maior categoria do país, a Cavaleiro Sports espera voltar a subir na tabela de classificação entre as equipes, após um fim de semana atribulado na última etapa, disputada em Cascavel (PR). A expectativa da equipe é repetir o desempenho da passagem anterior da Stock Car por Interlagos em 2023, quando o time esteve no Top-10 nas duas corridas do fim de semana, ambas com Denis Navarro.

Navarro disse: “Na primeira vez no ano em Interlagos, fui ao Q3 e larguei em sexto. Estamos com boa expectativa de repetir aquele desempenho e ter um carro competitivo, para buscar pontos que mantenham a equipe bem rankeada e eu consiga buscar o Top-10 no campeonato de pilotos”.

Gomes afirmou: “Não tivemos o fim de semana que esperávamos em Cascavel, quando começamos na frente, mas depois as coisas não se encaixaram. A equipe fez um ótimo trabalho na primeira passagem por Interlagos no ano, com uma ida ao Q3 e dois Top-10 do Denis, então queremos partir daí para buscar o melhor acerto para ambos os carros e largar na frente!”

As provas da Stock Car ocorrem às 13h30 deste domingo (9), com exibição ao vivo na TV pela Band, SporTV e Bandsports. As provas da Fórmula 4 ocorrem às 10h15 e 15h35 do sábado (8) e às 10h10 de domingo, com exibição do Bandsports. Os pilotos da Cavaleiro na F4 Brasil também falaram.

Barrichello comentou: "Interlagos é a primeira etapa que vou fazer da Fórmula 4. Estou muito feliz. Sinceramente, não achei que ia voltar a andar em Interlagos de fórmula. É um sonho, então realmente estou muito feliz de poder voltar para minha pista favorita, o meu templo, onde tive minha primeira vitória nos fórmulas. Então a expectativa é muito boa. É uma equipe nova, um carro novo, então a gente vai ter que se adaptar, mas as expectativas sempre têm de ser as melhores. Vou trabalhar ao máximo para conseguir evoluir durante o fim de semana e estar no top 3 em todas as atividades. E como a gente disse, não era algo que estava nos nossos planos, mas que é muito bem-vindo, porque vai ser uma experiência incrível de poder adquirir mais quilometragem, que é o nosso objetivo. Porque em comparação com o pessoal na Europa, falta isso. Vai ser realmente uma oportunidade de ganhar quilometragem, fazendo dois campeonatos e se preparar cada vez mais. Vamos para cima”.

Tessaro disse: “Expectativa total de repetir o que fizemos na primeira etapa do campeonato! Desde então, tivemos teste no Velocitta, no interior de São Paulo, com dois dias e quatro sessões em que lideramos todos os treinos, inclusive quebrando o recorde da pista para Fórmula 4, o que me deixa mais motivado do que nunca para esta prova”.

Zucchini afirmou: “Estou preparado para a segunda etapa da F4 Brasil. Foi um período longo sem corridas, mas segui disputando campeonatos no kart, além de ter participado dos testes da própria F4 Brasil. Interlagos é uma pista que todos já conhecem, então andar bem desde os primeiros treinos vai ser fundamental para conseguir bons resultados”.

