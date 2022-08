Carregar reprodutor de áudio

Fernando Barrichello venceu com autoridade a corrida 2 da Fórmula 4 Brasil em Interlagos. O piloto de 16 anos assumiu a liderança na primeira curva da volta inicial e cravou a melhor volta da prova, triunfando pela primeira vez na categoria.

O piloto da Full Time Sports teve jornada de superação. Na primeira prova, partindo de oitavo, teve problemas na largada e caiu para 15º. Mostrando muita resiliência, o piloto deu show de pilotagem ao superar 8 concorrentes até a penúltima volta e garantir o sétimo lugar da primeira prova.

Na segunda corrida, Fernando Barrichello partiu do segundo lugar do grid. Com um excelente reflexo na luz verde, o piloto do carro #41 fez ótima largada e assumiu a primeira posição na entrada do “S” do Senna com uma manobra por fora em Ricardo Gracia.

Barrichello vinha com ritmo muito forte e, no terceiro giro, cravou a melhor volta da corrida. Em um ritmo alucinante, Fernando abria vantagem para Álvaro Cho, o segundo colocado. Na sexta volta, o piloto do carro #41 novamente fez a melhor volta da prova e já abria quase 2s de vantagem.

Com uma atuação excelente no maior palco do automobilismo do brasileiro o piloto do carro #41 melhorava suas voltas a cada trecho. No giro final, Fernando Barrichello ainda teve um setor roxo, o mais rápido da pista antes de receber bandeira quadriculada e triunfar pela primeira vez na F4 Brasil.

Fernando Barrichello volta a acelerar no domingo pela terceira rodada da etapa 3 da F4 Brasil. A categoria tem transmissão ao vivo do Bandsports e mídias sociais da F4. Após a grande rodada de sábado, Fefo falou sobre o começo do fim de semana. "Indescritível esse momento de vencer em Interlagos. O carro estava perfeito, conseguimos uma ótima largada e depois o Álvaro Cho chegou um pouco perto, mas mantive o foco lá na frente", explicou.

"O carro continuou entregando um bom desempenho e consegui abrir uma boa distância e administrar bem o resultado. Meu objetivo era melhorar a cada volta e conseguimos. O Maurício não me avisou que era a última volta, xinguei ele algumas vezes por isso, consegui um setor roxo na última volta inclusive. Sentimento indescritível, já chorei, já ri, já gritei! Estou muito feliz com isso e agora é festejar esse resultado", completou Barrichello.

