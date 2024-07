A sexta-feira de treinos livres da Stock Car Pro Series teve Daniel Serra como líder da segunda sessão do dia, que aconteceu debaixo de um calor de quase 30 graus em Goiânia.

Quarto colocado no campeonato, Felipe Massa foi o segundo mais rápido da sessão com Cacá Bueno, que rodou no primeiro treino, fechando os três primeiros colocados.

Assim como na atividade na parte da manhã, uma bandeira vermelha também foi acionada na segunda sessão do dia. Nelsinho Piquet teve problemas com o carro, precisou parar na área de escape e foi rebocado de volta ao pitlane.

Resultado treino livre 2

1 - D. Serra

2 - F. Massa

3 - C. Bueno

4 - F. Baptista

5 - R. Suzuki

6 - E. Elias

7 - R. Maurício

8 - G. Salas

9 - G. Casagrande

10 - A. Leist

11 - C. Ramos

12 - B. Baptista

13 - Z. Muggiati

14 - F. Fraga

15 - L. Foresti

16 - E. Barrichello

17 - T. Camilo

18 - G. Di Mauro

19 - G. Petecof

20 - R. Barrichello

21 - A. Abreu

22 - R. Zonta

23 - A. Khodair

24 - J. Campos

25 - V. Baptista

26 - L. Kohl

27 - N. Piquet Jr

28 - R. Teixeira

