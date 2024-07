Guto Rotta viveu uma sexta-feira perfeita no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, palco da quarta etapa da temporada 2024 da Stock Series.

Em uma categoria tão equilibrada como é a Stock Series, a diferença de tempos de Guto para seus concorrentes impressiona. Na primeira sessão, destinada somente aos pilotos considerados rookies, o segundo mais rápido foi Enzo Bedani (W2 Racing ProGP), vice-líder do campeonato, que ficou a 0s771 do gaúcho.



E o terceiro mais rápido foi Vinícius Papareli, da RTR Sport Team. Bruna Tomaselli, companheira de equipe de Rotta, e Alfredinho Ibiapina, outro representante da W2 Racing ProGP, fecharam a lista dos cinco primeiros.



Depois de aferir 228,3 km/h de velocidade final no treino livre 2, Rotta virou 1min31s179 em sua melhor passagem e superou o líder da temporada, Arthur Gama (Artcon Racing), em 0s336. O também gaúcho superou Mathias de Valle (W2 Racing ProGP) já nos minutos finais da atividade.



Correndo em casa, o paulista radicado em Goiânia completou a lista dos três mais rápidos, seguido por Gustavo Frigotto (Artcon Racing) e Erick Schotten (W2 Racing ProGP), vencedor da Corrida 3 da etapa disputada no Velocitta, no fim de junho.



Enzo Bedani sequer completou uma volta no treino da tarde. O paulista de 16 anos enfrentou um revés com a quebra do motor e ficou sem tempo na sessão mais quente do dia.

Gratidão e confiança

Ao fim dos trabalhos de pista nesta sexta-feira, o dono do dia na Stock Series não escondeu o contentamento. “Foi um dia espetacular para mim, ainda mais por ser em meu ano de estreia. Nunca imaginei que viveria um dia em que iria cravar os três melhores tempos. Estou muito feliz e, na verdade, só tenho de agradecer, muito além de qualquer outra coisa. Agradecer à minha equipe, à minha família, aos meus patrocinadores. Sem eles, nada seria possível”, disse.



Conhecido pela força e pelos títulos conquistados em carros de tração dianteira, Guto Rotta faz seu primeiro ano completo na Stock Series. E ainda que tenha obtido seu primeiro dia de quilometragem com o carro da categoria em Goiânia, destacou a experiência em modelos como os de turismo no traçado de 3.835 metros. O autódromo completa 50 anos de sua inauguração neste domingo.

“Goiânia é a pista que mais andei, fora os autódromos do Sul. Então, mesmo tendo bem menos experiência no carro que os demais concorrentes, sou bem experiente nesse circuito. Então consegui minimizar essa diferença. Acredito que estaremos bem confiantes para tentar o melhor resultado possível”, salientou.



Para a sequência do fim de semana, Guto apontou as barreiras que acredita que terá de lidar para buscar sua primeira vitória no campeonato.



“O calor será um desafio grande. Hoje mesmo, depois do treino da tarde, fiquei um pouco mais dentro do carro para treinar neste ambiente. Outro desafio será lidar com fortes adversários, como o Arthur Gama e o Enzo Bedani, que estão muito mais habituados ao carro do que eu e são eles quem eu miro hoje. No Velocitta já deu para sentir um pouco o gostinho de disputar com eles liderando a corrida e depois passando o Gama. Acho que vamos nos dar bem amanhã”, concluiu.

