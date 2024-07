F4 Brasil: Pavie garante poles da etapa de Goiânia

A Fórmula 4 Brasil já conhece os poles das corridas que acontecerão em Goiânia neste fim de semana: Arthur Pavie.

Os líderes das provas são definidos de formas diferentes: as corridas 1 e 3 conhecem seus poles na tomada de tempo, ou seja, na classificação. Quem faz a melhor marca, larga na frente na última corrida, quem tem o segundo melhor tempo, é o pole na primeira prova. Já a corrida 2, o grid é invertido em relação à prova 1.

Com isso, o piloto da TMG Racing conseguiu cravar o melhor e o segundo melhor tempo nesta sexta-feira, ficando com a primeira colocação na corrida 1 e 3. Os tempos foram: 1m23s963 e 1m23s980, sendo o único a ter as duas voltas dentro da casa dos 1m23s.

Por conta da inversão de posições, o pole da corrida 2 só é conhecido após o fim da primeira prova.

A corrida 1 da F4 Brasil em Goiânia acontece às 10h00. Já a segunda prova tem início às 16h50. Todas as duas provas, mais a corrida 3, têm transmissão AO VIVO da Motorsport.Tv Brasil no YouTube.

POSIÇÃO PILOTO MELHOR VOLTA SEGUNDA MELHOR VOLTA 1º A. Pavie 1:23:969 1:23:980 2º M. Comparatto 1:23:998 1:24:022 3º L. Zucchini 1:24:039 1:24:046 4º A. Cho 1:24:068 1:24:113 5º R. Ferreira 1:24:090 1:24:132 6º C. Sobral 1:24:251 1:24:252 7º R. Grotta 1:24:345 1:24:400 8º E. Nobels 1:24:439 1:24:545 9º G. Favarete 1:24:456 1:24:467 10 º J.P. Souza 1:24:589 1:24:828 11º C. Rabelo 1:24:787 1:24:837 12º A. Felmdann 1:25:517 1:25:533 13º G. Trappa SEM TEMPO SEM TEMPO

