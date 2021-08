BMW M revela safety car totalmente elétrico para MotoE

A BMW revelou seu primeiro safety car totalmente elétrico - o i4 M50 - para a MotoE na etapa da Áustria de MotoGP no último fim de semana. BMW M GmbH é o "carro oficial" da categoria rainha e o novo veículo de segurança substitui o i8 que anteriormente liderava o pelotão na série de motos elétricas, que está no programa de suporte da principal..

Os bólidos do tipo no automobilismo precisam ser potentes e rápidos. É por isso que, até agora, a maioria deles era movida por motores a gasolina.

O primeiro carro de desempenho totalmente elétrico da BMW fornecerá a base perfeita para uso como um veículo de segurança. Com motor eletrificado no eixo dianteiro e traseiro, gerando uma potência total de 400 kW/544 cv, e tecnologia de chassi específica para M, oferece um alto nível de desempenho dinâmico de direção.

A experiência com emissões zero é enfatizada pelo som de direção, que foi desenvolvido especificamente para carros elétricos BMW M.

BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW

"Com o BMW i4 M50, estamos entrando em uma nova era e apresentando nosso primeiro M com um trem de força totalmente elétrico", disse Markus Flasch, CEO da BMW M GmbH. "Com o primeiro M BEV, estamos abrindo caminho para um futuro, no qual a combinação de veículos extremamente esportivos, de alto desempenho e eletrificação é um tema estimulante."

"Estamos mostrando que tudo o que as pessoas passaram a valorizar sobre o M - a típica experiência emocional de direção com esportividade, potência e dinâmica - também é possível em um veículo totalmente elétrico. Embora a versão de produção do Gran Coupé de quatro portas chegue ao mercado no outono, nossos fãs podem desfrutar de sua estreia mundial na pista de corrida neste verão.

"Não poderia haver um carro de segurança mais apropriado para o MotoE do que o BMW i4 M50 - desempenho puro, totalmente elétrico. Estamos ansiosos para a estreia em Spielberg."

A divisão faz parte da MotoGP desde 2019. A série oferece corridas mano a mano emocionantes e batalhas acirradas em alguns dos circuitos mais icônicos do motociclismo.

Para mais informações sobre a BMW M GmbH e o envolvimento como "carro oficial" da categoria rainha, consulte: www.bmw-m.com

BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW BMW i4 M50 Safety Car Photo by: BMW

