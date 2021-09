O Brasil terá neste fim de semana a chance de conquistar o título de uma categoria mundial da motovelocidade. Eric Granado entra na pista de Misano, Itália, para a rodada dupla válida pela sexta e sétima etapas da MotoE, como um dos principais nomes na definição do campeonato.

Competindo pela equipe One Energy Racing, Granado ocupa a vice-liderança da competição, tendo à frente apenas o italiano Alessandro Zaccone (equipe Octo Pramac). Com 50 pontos em jogo no final de semana – 25 para o vencedor de cada etapa da rodada dupla –, Granado tentará concluir a arrancada final que o fez reduzir de 28 para sete pontos a desvantagem em relação a Zaccone nas duas últimas provas disputadas.

Nas provas mais recentes, o brasileiro venceu a quarta etapa, em Assen (Holanda), com o italiano completando no terceiro lugar. Já em Spielberg (Áustria), quinta etapa, Granado foi protagonista de uma sensacional prova de recuperação. Depois de largar em 13º, Eric terminou em segundo, enquanto o atual líder finalizava no sexto posto.

Onze candidatos

“O Zaccone é o principal rival neste momento, por estar na liderança, mas há no total onze pilotos com chances matemáticas de serem campeões. Então, é uma briga muito mais ampla”, destaca Eric Granado.

“Entre eles estão o atual campeão, Jordi Torres, e o campeão de 2019, Matteo Ferrari. Além do Dominique Aegerter e o Lukas Tulovic, que são muito rápidos e este ano estão fazendo campanhas muito consistentes. Eu acredito que será um final de semana espetacular, com duas provas de altíssimo nível. E vou fazer o meu melhor para merecer estar entre os primeiros na classificação final. O resto é consequência”, conclui o brasileiro.

Nas cinco provas realizadas até o momento, Granado cravou quatro poles e todas as melhores voltas em corrida. O brasileiro também é o único piloto a somar mais de uma vitória, com primeiros lugares em Le Mans (França) e Assen (Holanda).

As duas provas da rodada dupla final devem ser exibidas pelos canais Fox Sports. Confira a classificação do Mundial de MotoE:

1) Alessandro Zaccone (Itália, Octo Pramac MotoE), 80 pontos;

2) Eric Granado (Brasil, One Energy Racing), 73;

3) Jordi Torres (Espanha, Pons Racing 40), 72;

4) Dominique Aegerter (Suíça, Dynavolt Intact GP), 69;

5) Lukas Tulovic (Alemanha, Tech 3 E-Racing), 53;

6) Matteo Ferrari (Itália, Indonesian E-Racing Gresini Moto), 48;

7) Miquel Pons (Espanha, LCR E-Team), 46;

8) Mattia Casadei (Itália, Ongetta Squadracorse), 43;

9) Yonny Hermandez (Colômbia, Octo Pramac MotoE), 40;

10) Hikari Okubo (Japão, Avant Ajo MotoE), 35 pontos.

