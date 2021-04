Eric Granado iniciou nesta segunda-feira uma série de três dias de testes oficiais do Mundial de MotoE no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Os ensaios acontecem imediatamente após ter estreado com pódio no Campeonato Espanhol de Superbike, naquele mesmo circuito no final de semana passado.

Com isso, Granado completará sete dias seguidos pilotando em alta velocidade na pista espanhola, já que desde a última sexta-feira já participava das atividades do Campeonato Espanhol.

A sequência de sete dias completará o total de dez nos quais Granado terá treinado ou competido em motos de alto desempenho em um espaço de apenas duas semanas.

“Se pudesse, ficaria um ou dois meses seguidos aqui”, brincou Granado, que neste ano disputará a MotoE pela equipe One Energy Racing.

“O importante agora é me readaptar para a pilotagem da MotoE, que é muito diferente da Superbike. E o dia de hoje já foi bem produtivo, me senti muito bem com a moto e acho que daqui para frente vou conseguir evoluir nos tempos. Nós temos boas referências aqui em Jerez, então vamos trabalhar em cima delas para chegar a um acerto e um ritmo competitivos”, finalizou Granado.

Granado realmente tem boas referências da pista. Ele foi o vencedor da etapa de abertura do Mundial no ano passado e, há um mês, quebrou o próprio recorde para os 4.228 metros do traçado espanhol. Nesta segunda-feira, ele cravou o quarto tempo entre os pilotos do Mundial. O mais rápido foi o suíço Dominique Aegerter. A MotoE abre a temporada 2021 em Jerez no próximo dia dois de maio.

