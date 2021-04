Eric Granado foi o mais rápido hoje nos 4.228 metros do traçado de Jerez de la Frontera, na Espanha, durante os testes coletivos realizados pelas equipes da MotoE. Nesta terça-feira (13), o brasileiro da One Energy Racing completou sua melhor volta em 1min47s681.

“Ontem nós fizemos o quarto tempo, mas eu terminei o dia sentindo que podia forçar mais e também que faltava algo de acerto da moto. Então acho que hoje evoluímos bem”, disse o brasileiro. “O nosso foco é a consistência e não somente a velocidade. Então agora é pegar esse acerto, levar para o computador e estudar o que pode ser melhorado para amanhã”, completou o brasileiro.

O segundo colocado na última sessão de treinos de hoje foi o suíço Dominique Aegerter, que cravou uma volta 0s248 mais lenta que a de Granado. A MotoE realiza nesta quarta-feira o último dos três dias de testes programados para esta semana em Jerez.

