Granado quebra o próprio recorde na MotoE em Jerez, na Espanha

O brasileiro Eric Granado foi o grande nome dos três dias de testes oficiais realizados pelo Mundial de MotoE em Jerez de la Frontera, na região sul da Espanha. Hoje, dia do encerramento dos ensaios, o piloto da equipe One Energy Racing cravou o tempo de 1min47s553 para os 4.228 metros do traçado, superando o recorde da pista estabelecido por ele mesmo em 2020, durante o GP da Andaluzia.

Nas oito vezes em que as motos elétricas foram para a pista, Granado foi o mais veloz em cinco, dominando amplamente este primeiro momento de confronto entre os times do campeonato.

Eric Granado, One Energy Racing Photo by: Jesus Robledo

“Tivemos três dias de trabalho muito proveitoso aqui em Jerez”, afirmou Granado, que estreia como piloto da equipe espanhola One Energy Racing. “Ser o mais rápido foi bom, mas tivemos outros aspectos positivos, com a rápida integração na equipe, a quantidade de dados que coletamos sobre a nova suspensão e os novos pneus que serão usados este ano e, como resultado, o desenvolvimento de um bom acerto."

"Foi uma soma de fatores positivos, e acho que foi um período de trabalho muito importante. Agora vamos nos preparar para os testes de abril, quando voltaremos para mais três dias aqui em Jerez”, detalhou o jovem brasileiro de 24 anos.

Eric Granado, One Energy Racing Photo by: Jesus Robledo

A organização da categoria havia planejado uma simulação de corrida em Jerez, visando testar novos carregadores de bateria no grid de largada, equipamento que dará às motos elétricas mais duas voltas de autonomia por corrida.

Entretanto, um problema técnico impediu o teste. “Com todos parados no grid, os pneus esfriaram. Então, por motivos de segurança, a organização achou melhor adiar a simulação. Uma pena, por que seria interessante fazer essa corrida", lamentou Granado.

"Mas, em abril, teremos oportunidade para isso”, completou. Marcados para Jerez entre 12 e 14 de abril, os testes mencionados serão o último ensaio da MotoE antes da primeira etapa do Mundial, agendada para o dia dois de maio, também no traçado da Andaluzia.

