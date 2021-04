Granado vai ao pódio em estreia no Espanhol de Superbike em Jerez

Neste final de semana, o brasileiro Eric Granado fez sua estreia no Campeonato Espanhol de Superbike no circuito de Jerez. E, de cara, já conquistou seu primeiro pódio. O piloto do Team Honda Laglisse terminou em terceiro na segunda corrida da categoria.

No primeiro dia de corridas, no sábado (10), Granado largou na primeira fila, em segundo e foi o vice-líder durante boa parte da prova, pressionando pela liderança, mas sofreu uma queda a cinco voltas do fim.

Mesmo assim, o brasileiro se recuperou e terminou em nono, com a melhor volta da bateria, 01min41s689, a bordo da CBR 1000RR-R Fireblade SP, enquanto a vitória ficou com seu companheiro de equipe, o espanhol Jordi Torres.

"Fiz uma largada razoável e aos poucos fui tirando a diferença do primeiro. Tive problemas e acabei caindo, mas consegui levantar, terminar em nono e conquistar pontos importantes para o campeonato".

Na prova deste domingo, o paulistano de 24 anos largou da nona posição e rapidamente escalou o grid, assumindo a quarta posição com poucas voltas, ultrapassando o atual campeão, Roman Ramos.

Três voltas depois, Granado ainda pressionou o italiano Alessandro Zaccone para conquistar o terceiro lugar, posição onde terminou a corrida deste domingo. Novamente, Torres venceu a prova, saindo de Jerez na liderança do campeonato.

"Quero agradecer a torcida de todos. Consegui o meu primeiro pódio da temporada, uma conquista muito importante para mim e minha equipe. Nas últimas voltas tentei buscar o segundo colocado, mas não dei e garanti a terceira posição".

O brasileiro ainda ressaltou as mudanças na condição de pista entre o sábado e o domingo.

"Como choveu forte durante à noite, a pista não estava como nos outros dias e tive que me adaptar durante a prova. Mesmo assim, estou satisfeito com meu desempenho e com minha moto, que funcionou bem".

Estreante no espanhol de Superbike, Granado foi um dos destaques da primeira etapa, saindo com a quarta colocação no campeonato, conquistando 24 pontos.

"Sei que posso brigar pela primeira posição e vou me preparar ao máximo para chegar melhor nas próximas corridas".

A próxima etapa do Campeonato Espanhol de Superbike será realizada nos dias 15 e 16 de maio, no Circuito de Navarra.

Classificação Superbike – após 1ª etapa

1 – Jordi Torres #81 (ESP) – Team Honda Laglisse – 50 pontos

2 – Ivo Lopes #75 (POR) – 40 pontos

3 – Alessandro Zaccone #61 (ITA) – 29 pontos

4 – Eric Granado #51 (BRA) – Team Honda Laglisse – 24 pontos

5 – Roman Ramos #1 (ESP) – 21 pontos

Calendário do Campeonato Espanhol de Superbike 2021

1ª etapa – 10 e 11 de abril – Jerez

2ª etapa – 15 e 16 de maio – Navarra

3ª etapa – 19 e 20 de junho – Aragão

4ª etapa – 17 e 18 de julho – Barcelona/Catalunha

5ª etapa – 28 a 29 de agosto – A confirmar

6ª etapa – 23 e 24 de outubro – Valência

7ª etapa – 30 e 31 de outubro – Jerez

NELSON PIQUET e Nelsinho dão DETALHES de equipe na Stock; veja como será a 'versão Lauda' de Nelsão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.