Nova Honda CBR 650 R entrega mais esportividade desde o dia a dia até o track day

Pode parecer um mero detalhe, mas a troca do sufixo "F" pelo "R" significa muito para a nova geração da esportiva de média cilindrada da Honda. A partir da linha 2020, a CBR 650 R agora é "Racing", e não mais "Fun" como anteriormente. Isso representa uma mudança de conceito que se refletiu desde o projeto até a pilotagem, agora muito mais dinâmica e agressiva.

As novidades começam pelo chassi mais leve, passam pelo motor com mais força em médias rotações e chegam até a suspensão mais sofisticada na dianteira. O resultado é um "brinquedão" ainda mais divertido para usar no dia a dia e também nos track days de fim de semana.

Design agressivo

A nova CBR 650R se inspirou na superesportiva CBR 1000RR Fireblade para trazer o DNA das pistas com um visual mais agressivo, destacado pelos faróis duplos com iluminação full-LED e desenho espichado para cima, que acompanha os vincos da carenagem e a bolha para-brisa. Além dos faróis, os piscas e a lanterna traseira também são em LED, oferecendo iluminação mais moderna e vistosa.

O conjunto também chama a atenção pelos detalhes, como o banco bipartido com costura contrastante e os acabamentos em fibra de carbono que compõem um estilo ainda mais racing. São duas opções de cores: vermelha com grafismos bancos e pretos, ou cinza chumbo com grafismos laranja e preto.

Outra atração fica por conta do novo painel digital com tela LCD colorida, que incorpora indicador de marcha e conta-giros circular, proporcionando melhor visualização na pilotagem esportiva.

Nova Honda CBR 650 R Photo by: Divulgacao

Alma leve

Mudanças no chassi tubular de aço deixaram a nova CBR 650 R cerca de 4 kg mais leve, com um peso seco total de apenas 196 kg. E isso já contando com as melhorias feitas na ciclística, em especial a chegada da nova suspensão invertida Showa FF na dianteira para se juntar ao sistema monoshock ajustável da traseira. Os freios agora trazem discos do tipo flutuante na dianteira, com quatro pistões fixados radialmente, para aumentar a eficiência. Já as rodas estão mais leves e calçam pneus 120/70 ZR17 na frente e 180/55 ZR17 na traseira.

O motor é o famoso quatro cilindros de 649 cm³ da Honda (mesmo da naked CB 650 R), que entrega potência máxima de 88,4 cv a 11.500 rpm e torque de 6,13 kgfm a 8.000 rpm. A novidade fica por conta de modificações para ampliar a entrega de força em baixa e média rotações, como redesenho dos pistões e das câmaras de combustão. Para acompanhar, a embreagem ganhou assistência, reduzindo o esforço da manete em 12%, e agora conta com sistema deslizante que evita o travamento da roda traseira em reduções bruscas.

Na pista e nas ruas

O reflexo das novidades fica claro ao acelerar a nova CBR 650 R, seja nas ruas ou nas pistas. A embreagem mais leve deixa o uso urbano mais confortável, ao mesmo tempo em que a suspensão invertida na dianteira melhora a absorção de impactos do piso. Já o motor segue com seu ronco inconfundível dos quatro cilindros e "enche" ainda mais rápido, melhorando as retomadas sem necessidade de redução de marcha.

Em circuitos fechados a diversão fica ainda mais séria. O novo conjunto de suspensão e freios permite carregar mais velocidade para dentro das curvas, pois reduziu o "mergulho" da moto para a frente nas frenagens mais fortes. Ao mesmo tempo, a embreagem deslizante garante que reduções mais radicais não façam a roda traseira travar. Ou seja, você tem mais confiança no conjunto para poder explorar a potência do motor e atacar as curvas, com uma tocada leve, empolgante e ao mesmo tempo segura. Para os mais experientes, ainda é possível desligar o sistema de controle de tração para destracionar a roda traseira em acelerações e saídas de curva.

Nova Honda CBR 650 R Photo by: Divulgacao

Com preço sugerido de R$ 42.720, a nova CBR 650 R traz o espírito Honda Racing das pistas para as ruas, com estilo agressivo e uma pilotagem mais dinâmica do que nunca. Tudo isso com três anos de garantia sem limite de quilometragem e assistência Honda Assistance 24 horas durante o período da cobertura.