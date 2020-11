Motorsport Network anuncia lançamento do Motor1.com Indonésia

O Motorsport Network, a plataforma integrada digital é que o destino global para fãs da indústria automobilística e do esporte a motor, fica feliz por anunciar a extensão do programa global de sua principal plataforma automotiva digital, com a adição da 11ª edição do Motor1.com.

A rede global do Motor1.com é uma marca única do jornalismo automotivo que opera em diversas regiões ao redor do mundo. Juntos, a rede do Motor1.com atrai cerca de 30 milhões de visitantes mensais, além de mais de 50 análises mensais de carros novos feitas por especialistas.

Nos quatro anos desde o lançamento do Motor1.com, o grupo cresceu, tornando-se a maior plataforma automotiva do mundo, operando localmente e focada em edições independentes em 11 países e 10 idiomas.

Filippo Salza, presidente automotivo do Motorsport Network disse: "A indústria automotiva tem um papel fundamental na economia indonésia com múltiplos centros de produção de montadoras internacionais, com uma produção de cerca de 1 milhão de carros por ano, além de uma grande paixão pela área. Estamos felizes por lançar a 11ª edição do Motor1.com, a primeira na Ásia, em meio a esse contexto, e mal podemos esperar para seguir expandindo nossa plataforma nos próximos meses, entrando em novos mercados e lançando edições como parte de nossa estratégia de crescimento".

Bima Said, diretor de operações do Motorsport Network na Indonésia, acrescentou: "Estamos muito felizes com o lançamento do id.motor1.com e junto do id.motorsport.com,vamos fornecer a cobertura mais completa para os fãs de carros e do esporte a motor em nosso arquipélago. Temos muitos fãs apaixonados aqui e mal podemos esperar para entregar a melhor produção local e internacional".

Sobre o Motor1.com

Motor1.com é a maior plataforma global sobre automóveis que atrai compradores de carros novos e usados além de entusiastas. Focamos em tudo que envolve carros: de rua, esportivos, super carros, sedans, SUVs, caminhonetes, salões e mais. E fazemos tudo isso entregando as notícias mais recentes, análises de carros, guias para compradores, além de vídeos em 11 edições escritas em 10 idiomas.

Sobre o Motorsport Network

O Motorsport Network é o destino para milhões de fãs de corridas e de carros, Alimentamos suas paixões com as histórias do amanhã hoje e oferecendo acesso e experiência inigualáveis. Estamos no centro do mundo automotivo e do esporte em um momento de emocionante transformação e enorme potencial e, através de nossos ecossistema digital integrado, estamos liberando mais oportunidades e experiências para nossos fãs. Juntos, estamos moldando uma comunidade que oferece experiências personalizadas incríveis e que abre o mundo dos carros e das corridas para a próxima geração de fãs.