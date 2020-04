O surto pandêmico do coronavírus continua atingindo o esporte a motor no Brasil. Nesta terça-feira foi a vez do SuperBike Brasil anunciar que vai adiar sua primeira etapa do campeonato de 2020, programada para acontecer no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no próximo fim de semana.

Segundo a organização, ainda é cedo para falar sobre as mudanças no calendário, mas a previsão é de se manter as dez etapas planejadas, tentando remanejar as datas durante o ano, de acordo com o andamento da doença no Brasil.

Confira o comunicado na íntegra:

Devido ao cenário de incerteza em relação à pandemia do Covid-19, em especial no âmbito nacional e municipal, e priorizando a saúde da vida de todos os envolvidos, a organização do SuperBike Brasil decidiu por bem postergar a realização da etapa de abertura da temporada 2020, inicialmente agendada para este próximo final de semana no Autódromo de Interlagos.

Em um primeiro momento a organização, alinhada aos poderes públicos, apenas restringiu a presença do público e tinha a intenção de manter a etapa com portões fechados e inúmeras restrições quanto a quantidade de pessoas.

No entanto, com o avanço das medidas de prevenção do poder público, se fez necessária uma nova reflexão, que resultou no adiamento do evento.

Quanto ao prosseguimento do calendário, qualquer afirmação ainda é prematura. Mas neste momento, o planejamento prevê manter as dez etapas da temporada, apenas reposicionando a etapa adiada para o segundo semestre.

Acompanharemos o avanço do tema para nos posicionarmos em relação à etapa agendada para o dia 26 de abril, inicialmente programada como 2ª etapa da temporada 2020.

Lamentamos todos os impactos que esta decisão acarretará a todas as partes envolvidas.

Torcemos para que os esforços de combate ao Covid-19 surtam os efeitos desejados, e que a normalidade seja restabelecida o mais breve possível.

