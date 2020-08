SuperBike: De patrocinador novo, Granado inicia domingo campanha pelo tetra

Representante do Brasil na MotoE, Eric Granado entra na pista novamente no próximo domingo (30) em Interlagos durante a estreia do Superbike Brasil, o principal campeonato da motovelocidade no país. Atual tricampeão do torneio, Granado vai novamente defender a equipe oficial Honda e iniciará sua campanha para o tetracampeonato.

“Ser tetracampeão é uma façanha difícil em qualquer competição profissional, e este é também o caso no Superbike, mas eu me dediquei muito à preparação neste período sem corridas”, disse Eric.

“Eu estou pronto para fazer um campeonato muito disputado e não vejo a hora de acelerar minha CBR1000 e trabalhar novamente com a equipe, que é fantástica”, conta o campeão de 2017, 2018 e 2019, que entrará na pista de patrocínio novo: Eric agora representará também a Royal Motors, especialista em veículos e marcas de alta gama nos segmentos de motos e carros.

Em 2019, o piloto de 24 anos venceu nove das onze provas disputadas, abrindo mais de 80 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, cada vitória concede 25 pontos. Para 2020, Granado é cauteloso ao falar sobre as perspectivas.

“Estamos todos parados há muito tempo por causa da pandemia, embora eu tenha me preparado como nunca fisicamente e sempre tenha feito treinos com moto para manter o feeling da pilotagem. Mas nunca é a mesma coisa que estar em um grid e disputar uma corrida”, diz ele.

“Temos adversários fortes e equipes competentes, então é preciso trabalhar sério e ter foco se quisermos estar entre os líderes novamente. Um ponto positivo é que nossa equipe já se conhece bem e estamos bem motivados. Isso é importante em uma equipe”, completou o piloto da equipe Honda, que também contara com o novo patrocinador na MotoE.

Transmissão e horários: a primeira etapa será transmitida ao vivo pelo canal SuperBikeBrasil do Youtube e também pela RedeTV, ambas ao vivo. Confira abaixo a programação:

Quinta-feira, 27/08

09h15 – 09h40 – Treino livre

11h15 – 11h40 – Treino livre

13h15 – 13h40 – Treino livre

14h30 – 14h50 – Treino livre

16h30 – 16h50 – Treino livre

Sexta-feira, 28/08

09h20 – 09h40 – Treino livre

13h50 – 14h15 – Treino livre

16h40 – 17h05 – Treino livre

Sábado, 28/08

09h40 – 10h20 – 1º classificatório

13h05 – 13h45 – 2º classificatório

15h43 – 15h53 – Superpole (10 mais velozes)

Domingo, 29/08

13h15 – Largada para 14 voltas

