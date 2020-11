O motociclismo brasileiro está novamente de luto. O piloto da cidade de Anápolis, Matheus Barbosa, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos após forte acidente durante a quinta etapa do SuperBike Brasil em Interlagos. O competidor vinha em disputa acirrada, acabou perdendo o controle de sua Kawasaki na subida da Junção, passou reto e parou apenas em uma estrutura de metal localizada atrás das barreiras de segurança.

Esta é a terceira morte em pouco mais de um ano na categoria. Em 2019, Maurício Paludete e Danilo Berto perderam a vida em um espaço de dois meses, também em Interlagos. O campeonato chegou a ser paralisado, mas retornou, após medidas de segurança adotadas com a formação de uma associação envolvendo pilotos, além da supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM).

A confirmação veio em um comunicado emitido pela categoria.

Com imensa tristeza o SuperBike Brasil comunica o falecimento do piloto Matheus Barbosa na prova da categoria SBK Pro válida pela 5ª Etapa do Campeonato 2020, realizada neste domingo (08/11) no Autódromo de Interlagos - SP.

O acidente ocorreu na curva da Junção, um trecho com áreas de escape e sem nenhum histórico de acidentes graves. Matheus foi atendido pela equipe médica mais próxima em menos de 60 segundos. Ainda assim, apesar de todos os esforços, infelizmente ele não resistiu aos ferimentos. As causas do acidente ainda são desconhecidas e estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Em respeito ao nosso querido Matheus, e sobretudo a família, todas as atividades do dia foram imediatamente encerradas, as demais provas restantes canceladas e a corrida na qual o acidente ocorreu imediatamente interrompida em bandeira vermelha.

Matheus, natural de Anápolis – GO, era um piloto altamente experiente e com títulos em sua carreira, entre eles de Campeão Brasileiro da SuperSport. Possuía todas as credenciais necessárias como piloto e atendia todos os rígidos protocolos de segurança em vigor. Dentre os mais de 350 pilotos do Campeonato Matheus contava, entre outras características psicológicas, com o mais rápido índice de resposta e reflexo atestado pelos exames psicotécnicos anuais, semelhantes aos realizados na aviação comercial civil.

Cumprindo a legislação a Organização comunicou a Polícia, e todas as medidas relativas a perícia e demais providencias estão sendo tomadas.

A prova decorria dentro de todas as condições de segurança estabelecidas pelas autoridades competentes.

Nesse momento a Organização tem como prioridade dedicar total atenção e suporte a família do Matheus.

São Paulo, 8 de novembro de 2020

