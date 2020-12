SuperBike Brasil: Granado crava pole e cumpre meta rumo ao tetracampeonato

Eric Granado registrou a pole position na estreia do Superbike Brasil no novo Autódromo Potenza, localizado na cidade mineira de Lima Duarte, a 300 km de Belo Horizonte. Esta foi a sexta pole do piloto de 24 anos da equipe Honda Racing, feito que o coloca em posição de tentar a vitória na corrida que terá largada neste domingo (5), a partir das 13h05, com transmissão ao vivo pela RedeTV! e o canal Superbike Brasil no Youtube. Caso vença, Granado conquistará o tetracampeonato consecutivo na categoria.

“Novamente a equipe me entregou uma moto muito boa e apesar de ainda estarmos conhecendo a nova pista nós chegamos logo a um bom acerto. Foi um dia de trabalho muito eficiente e por isso toda a equipe está de parabéns. Agora é tentar repetir esse padrão na corrida de amanhã, que é o que interessa para a gente no final das contas”, resumiu Granado.

Eric Granado soma 130 pontos na tabela de classificação, 24 a mais do que seu companheiro de equipe, Pedro Sampaio, o segundo colocado. Com uma vitória, além do ponto extra garantido hoje com a obtenção da pole position, Eric chegaria a 156 pontos e não poderia mais ser alcançado por Sampaio, que atingiria no máximo 153 pontos, caso termine em segundo em Potenza e vença a etapa final, em Goiânia, dia 20 de dezembro.

“É verdade que nós chegamos a essa penúltima etapa da temporada em uma boa condição em termos de campeonato, mas uma das coisas que tornam as corridas interessantes é que elas são imprevisíveis. Então temos que continuar fazendo o melhor possível na pista”, comentou Granado.

