Bruno Varela e Gustavo Bortolanza venceram nesta sexta-feira (11) a segunda especial do RN1500, corrida que vale pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country para competidores de UTVs. A dupla foi a melhor nos 191 quilômetros de estágio realizado entre as cidades de Campina Grande (PB) e Parelhas (RN), ao fechar o percurso em 2h24min47s.

Disputada no agreste e sertão do Nordeste, a prova vem sendo classificada como a mais difícil da última década no Brasil.

Tão difícil que a dupla Gabriel Varela e Eduardo Shiga capotou seu Can-Am Maverick X3 Turbo em uma cena mostrou que as duplas estão andando no limite em meio às adversidades oferecidas pelo Sertão.

“O roteiro é muito acidentado, cheio de pedras, e a planilha é bastante técnica, às vezes com três anotações (informações para o navegador repassar ao piloto) em um espaço de menos de 100 metros de percurso”, resumiu Gabriel. “Isso faz crescer a pressão sobre a dupla, que precisa ser rápida e não errar nenhuma manobra, sempre andando no limite, sob a pena de perder tempo ou até sofrer algum acidente. Felizmente, na nossa capotagem, o UTV nos protegeu bem, saímos ilesos, mas foi um susto enorme”, conta o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

O RN1500 terá sequência neste sábado (12), quando a caravana do rali deixará a região de Parelhas e seguirá em direção ao entorno de Mossoró, ambas no interior do Rio Grande do Norte. O percurso do dia contará com 289 quilômetros, sendo 209 deles cronometrados. Este será o penúltimo estágio da prova. No total, a prova percorrerá mais de 1.100 quilômetros no sertão nordestino.

