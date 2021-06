Reinaldo Varela vence abertura do tradicional RN1500

Os 197km de trecho cronometrado em alta velocidade – a chamada “especial” no jargão do esporte – apresentaram um mix de grandes dificuldades aos participantes da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country, que está sendo disputada entre os estados do Rio Grande do Norte e Paraíba. Com trilhas pedregosas, trechos perigosos e navegação complexa, o primeiro dia do Rally RN1500 viu o triunfo da experiência: o tricampeão mundial Reinaldo Varela conduziu o UTV Maverick X3 Turbo da equipe Monster Can-Am à vitória diante das melhores duplas do Brasil.

A etapa desta quarta-feira (30) foi realizada na região de Campina Grande (PA) e contou com 55 duplas participantes na categoria UTV. Com navegação precisa de Gunnar Dums, Reinaldo completou o percurso em 2h52min54s.

A equipe, no entanto, teve mais o que comemorar: no terceiro e quarto lugares chegaram as duplas Bruno Varela/Ivo Mayer e Gabriel Varela/Felipe Bianchini, completando um dia extremamente produtivo para o time baseado no interior de São Paulo. O segundo lugar foi conquistado por João Valentim/Breno Rezende, que finalizaram o percurso com 1min13s atrás dos líderes.

“Tivemos que andar com cuidado, mas sempre buscando o nosso limite quando possível”, comentou Reinaldo Varela.

“Havia sempre o risco de um acidente, e acho também que o Gunnar fez um trabalho perfeito com a navegação. Em alguns momentos ele indicava o caminho e dizia 'Pisa fundo agora!'. Algumas vezes eu achei que íamos pelo caminho errado, mas eu segui as instruções e o Gunnar não errou um milímetro do percurso. Outro ponto forte foi o desempenho do nosso carro. Depois da primeira etapa, no Jalapão, fizemos uma revisão geral e encontramos alguns detalhes pra melhorar. E pelo visto encontramos boas soluções, graças a Deus”, completou o piloto da equipe Monster Can-Am.

Nesta quinta-feira, o Rally RN1500 disputa mais 183km de especiais, saindo de Campina Grande e chegando em Parelhas, também na Paraíba. No total, até sábado a prova terá percorrido 1.065km, somando as quatro especiais e os trechos de deslocamento.

A equipe Monster Can-Am compete com apoio de Norton, Arisun Pneus, Techbond, Motul e Blindarte.

Confira os dez melhores entre os 55 inscritos nesta quarta-feira na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country:

1) Reinaldo Varela/Gunnar Dums, 197km em 2h52min54s;

2) João Valentim/Breno Rezende, a 1min13s;

3) Bruno Varela/Ivo Mayer, a 1min30s;

4) Gabriel Varela/Felipe Bianchini, a 2min17s;

5) John Monteath/Paulo Medina, a 2min34s;

6) Denísio do Nascimento/Idali Bose, a 3min19s;

7) Richard Fliter/André Munhoz, a 3min25s;

8) Gustavo Zanforlin/Marcos Melado, a 4min40s;

9) Luis Tibúrcio Melo/Arthur Teixeira, a 5min01s;

10) Gabriel Cestari/Jhonatan Artigo, a 5min25s.

Próximas etapas do Rally RN1500:

01/07 - Campina Grande (PI) até Parelhas (PI)

Deslocamento inicial: 64,46km

Especial cronometrada: 183,81km

Deslocamento final: 30,09Km



02/07 - Parelhas (PI) até Assú (RN)

Deslocamento inicial: 27,62km

Especial cronometrada: 188,00km

Deslocamento final: 78,91Km



03/07 - Assú (RN) até São Miguel do Gostoso (RN)

Deslocamento inicial: 66,69km

Especial cronometrada: 162,68km

Deslocamento final: 15,96km



Total: 1.065,28 km

F1 2021: O que as POUCAS mudanças no GP da Áustria podem dar de ESPERANÇA a HAMILTON | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.