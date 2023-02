Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 segue atraindo novos pilotos que buscam fazer sua primeira temporada completa com carros de turismo, incluindo profissionais de sucesso em outras áreas que agora buscam iniciar sua carreira de piloto profissional. O CEO e empresário Wagner Pontes e o piloto de avião e agora empresário Uli Dias anunciaram hoje que formarão uma dupla para competir em 2023 em todas as etapas do campeonato, competindo na categoria Super, voltada justamente para novatos.

Os dois pilotos vão competir com o carro 10. Pontes disse: “Tive acesso ao kart muito tarde, porque antes não tive oportunidades para competir. Comecei nas competições amadoras, que são bem competitivas, inclusive com o vice-campeonato na Copa Amika".

"Depois fiz provas profissionais, como a Copa Brasil e as 500 Milhas de Kart. Por conta de meus negócios, me mudei para os Estados Unidos, onde tive minha primeira experiência no automobilismo competindo nas etapas de Homestead e Sebring da Sprint Race (atual Nascar Brasil). Foi incrível, conseguindo um top 5 e dividindo a pista com nomes como o Rubens Barrichello."

“Estou muito empolgado com minha estreia na Copa Shell HB20, de longe a categoria que mais cresce no Brasil, com mais de 40 carros no grid. A expectativa é aprender muito com o carro e me divertir bastante. Nós da D4U acreditamos muito no esporte, sou um amante do automobilismo, e tenho orgulho em poder investir em atletas e dar oportunidades a jovens talentos, algo que eu infelizmente não tive lá atrás”, completou Pontes, que é CEO da D4U USA Group.

Já Ulisses tem uma história curiosa: ao contrário de Wagner, ele começou bem cedo no kart, mas depois parou a carreira para voos mais altos – literalmente: ele se tornou piloto de aviação. Agora, como empresário, fará sua estreia como piloto profissional de carro no Brasil aos 41 anos de idade.

“Comecei novinho no kart, por influência de meu pai, que também era piloto, mas depois morei 10 anos na Inglaterra e agora já estou há 10 anos nos Estados Unidos, onde competi em provas tradicionais como SKUSA, Florida Winter Tour, fiz provas do Endurance etc. Aos 25 anos, decidi focar na minha carreira de piloto de avião. Mas o automobilismo sempre foi uma paixão e, agora, mesmo com 41 anos, surgiu essa oportunidade e vai ser a realização de um sonho”, afirmou Dias.

“O tiozão aqui está super animado e agradecendo muito a todos os parceiros, como D4U, Protus, Cambio Real, Julio Silva Mortgage e Dashpay. É só o começo: é um ano de aprendizado. Não conhecemos o carro, nem as pistas, mas estamos super animados e nos preparando bastante."

A temporada 2023 da Copa Shell HB20 terá início no começo de abril, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia (GO), competindo em praticamente todo seu calendário como preliminar da Stock Car. Confira o calendário da temporada 2023

1ª Etapa: 1 e 2 de abril – GOIÂNIA

2ª Etapa: 20 e 21 de maio – RIO GRANDE DO SUL*

3ª Etapa: 8 e 9 de julho – INTERLAGOS

4ª Etapa: 5 e 6 de agosto – VELOCITTA

5ª Etapa: 16 e 17 de setembro – RIO GRANDE DO SUL*

6ª Etapa: outubro – LOCAL E DATA A DEFINIR

7ª Etapa: 25 e 26 de novembro – BRASÍLIA**

8ª Etapa: 16 e 17 de dezembro – INTERLAGOS

*Pista a ser definida

** Local depende de finalização de obras para confirmação

