F1: Ferrari já se prepara para ter Newey em 2025

Adrian Newey decidiu deixar a Red Bull, equipe que estava ligado desde 2005, e rescindiu o contrato atual, com o anúncio oficial sendo feito nesta quarta-feira (1º).

O ‘mago do design’ da Fórmula 1 está atualmente em um período de espera e optou por se concentrar no projeto RB17 Hypercar da Red Bull, em vez de deixá-lo parado.

Oficialmente, o período de carência terminará no primeiro trimestre de 2025, por volta de março. Depois disso, ele estará livre para trabalhar no time de sua preferência.

Entende-se que Newey, que rejeitou a oferta da Aston Martin e não está interessado na Mercedes e na McLaren.

E segundo a imprensa italiana, a única oferta que Newey está considerando seriamente é a da Ferrari.

Segundo Formu1a.uno, Newey está muito próximo de assinar com a escuderia italiana, embora ainda não tenha assinado contrato oficial.

Embora a reportagem afirmasse que as duas partes estavam a apenas um passo de chegar a um acordo, afirmava-se que esta seria uma espécie de missão de “superconsultoria”.

Ainda não se sabe o que implicará esta missão, mas é claro que qualquer informação que ele traga à equipe será importante, mesmo com o projeto do carro de 2026 estando em andamento.

