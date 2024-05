A Honda deseja continuar apoiando Yuki Tsunoda na Fórmula 1, mesmo depois de transferir sua parceria de motores das equipes Red Bull para a Aston Martin.

Após uma reviravolta em seu futuro na F1, a Honda assinou com a Aston Martin para se tornar a parceira de motores da equipe de Silverstone para os novos regulamentos de unidades de potência da F1 em 2026.

Isso significa que, tal como está, a Honda não estará mais equipando os carros guiados por seu protegido de longa data Tsunoda, que subiu na hierarquia de seu projeto Honda Dream para conseguir um assento na AlphaTauri, agora RB.

Falando exclusivamente ao Motorsport.com, o CEO da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, disse que a empresa está interessada em “ficar de olho” em Tsunoda e espera que ele seja promovido à Red Bull, mesmo que a Honda não esteja mais a bordo.

“Acho que é uma história muito bonita que Tsunoda primeiro desempenhasse um papel ativo na RB e depois fosse promovido à Red Bull”, disse Watanabe.

“Mesmo que seja depois de nossa partida, gostaríamos de ficar de olho na sua ascensão às equipes de ponta.

“Tsunoda se formou na escola Honda Racing, e é por isso que, do ponto de vista da HRC, é nosso sonho que os juniores da HRC possam se tornar pilotos de ponta.

“Portanto, é muito importante que Yuki se torne um piloto de ponta na F1.”

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Quando questionado se seria estranho permanecer a bordo como patrocinador pessoal de Tsunoda, mesmo que ele guie para um fabricante de motores diferente, Watanabe respondeu: "Isso não é necessariamente difícil. Temos que decidir sobre isso e ver qual é a situação. Mas podemos apoiar Yuki para se tornar um piloto de ponta, sim."

Uma opção aparentemente remota é Tsunoda se mudar com a Honda para a Aston Martin. A equipe renovou recentemente com Fernando Alonso com um novo contrato até 2026, mas não há indicação de que seu companheiro Lance Stroll esteja deixando a equipe.

“Ainda não sabemos como será a escalação da Aston Martin”, opinou Watanabe. “Alonso foi confirmado, mas ainda não ouvi dizer que Stroll foi confirmado.

“Não acho que haja zero chance de isso acontecer, então acho que há uma possibilidade.”

Quando questionado se a Honda poderia colocar o jovem de 23 anos em uma equipe de clientes no futuro, ele disse: “Pode haver outras possibilidades no futuro, mas no momento não temos outros planos. ainda não estamos no estágio em que estamos expandindo para equipes clientes."

Agora em sua quarta temporada na F1, Tsunoda impressionou ao ajudar sozinho a RB a manter o sexto lugar em uma batalha acirrada no meio de grid, com sete pontos marcados.

Mas parece haver pouco ímpeto por trás do piloto japonês ser considerado para promoção à equipe principal da Red Bull.

Colaboraram Ken Tanaka e Ronald Vording

