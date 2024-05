F1: RB divulga pintura “camaleônica” para GP de Miami; confira

A equipe RB revelou uma pintura única e multicolorida para o GP de Miami de Fórmula 1. Para o evento da Flórida, a equipe anglo-italiana repintou grande parte de seu carro VCARB01 com o que chamou de pintura camaleônica, semelhante ao cartão de débito pré-pago de nome semelhante, emitido por um de seus dois parceiros titulares, Cash App.

A equipe manteve a tampa do motor azul e prateada e as asas vermelhas e brancas, mas mudou o resto do carro, com sua pintura única indo do nariz, passando pelos sidepods e em direção às placas da asa traseira.

O resultado é uma mistura de cores semelhante ao arco-íris – incluindo azul-petróleo, rosa, laranja e amarelo – já que a equipe recentemente renomeada pretende se destacar da multidão do meio de grid.

RB F1 Team VCARB 01

“O Chameleon Livery da Visa Cash App é o esquema de cores perfeito para nossa primeira corrida nos EUA”, disse o CEO da RB, Peter Bayer.

“Desde o lançamento do time em Las Vegas, em fevereiro, demos grandes passos à frente e estamos trazendo os fãs para uma nova e emocionante jornada.

“Esse desejo de progredir e se conectar é compartilhado com Visa e Cash App, que estão unindo pessoas no esporte por meio de experiências diferentes de tudo que existe.

“Essa pintura incrível e os eventos que cercaram seu lançamento aqui em Miami demonstram seu compromisso com a equipe e com a F1, e mal podemos esperar para ver o Chameleon VCARB01 em ação neste fim de semana.”

A pintura, que será usada por Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda neste fim de semana, foi revelada em um evento de lançamento no distrito de Wynwood, em Miami, conhecido por sua arte de rua.

O elenco e seus parceiros estão tentando atrair um público mais jovem, e a troca de pintura não ocorre por coincidência no mercado doméstico da Visa e do Cash App.

“Uma das principais discussões que tivemos com os nossos parceiros foi que pretendemos atingir esse público totalmente novo e mais jovem, que estamos a alcançar através das redes sociais”, disse a Bayer no início deste ano.

“Trata-se de corridas, obviamente, e queremos ser muito sérios e focar nas corridas, mas ao mesmo tempo queremos que esta equipa seja valiosa, que tenha algum entretenimento.

“Queremos democratizar o esporte por meio de parcerias, convidando os torcedores que não podem comparecer ao autódromo porque talvez não seja acessível ou esteja esgotado, a agregar eventos no centro da cidade com grandes apresentações musicais.

“É essa combinação de desempenho na pista com entretenimento fora da pista e o espírito da Red Bull, que é o que queremos dar aos fãs.”

