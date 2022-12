Copa HB20 coroa primeiro campeão de 2022, com João Bortoluzzi na Super

Carregar reprodutor de áudio

Se largar na pole position é uma vantagem, a regra não se confirmou na primeira corrida da oitava etapa da Copa Shell HB20. Neste sábado (10), em Interlagos, na capital paulista, os três pole positions (Alberto Cattucci na Pro, Bruno Pierozan na Elite e Thiago Sansana na Super) não conseguiram converter a vantagem em vitória na prova de abertura da final do campeonato.

Nas categorias Pro e Elite o troféu de campeão segue sem dono e será decidido apenas após a bandeirada na corrida deste domingo (11). Quem já pôde soltar o grito de campeão foi o piloto João Bortoluzzi, que venceu a corrida na categoria Super e comemorou o título com uma corrida de antecedência. Os outros dois vencedores do dia foram Eduardo Fuentes (Pro) e Marcus Índio (Elite), após Enzo Gianfratti levar punição de 20 segundos por incidente com Diego Vallini.

Alberto Cattucci conseguiu segurar a ponta na largada e abrir uma certa vantagem de Eduardo Fuentes, que largou na segunda colocação. Ainda na primeira volta o safety car foi acionado e o pelotão foi reagrupado. Na relargada, restando cerca de 17 minutos no cronômetro, o então líder passou a receber ataques de Fuentes e acabou sendo ultrapassado. Fuentes conseguiu abrir vantagem e segurar a posição até receber a bandeira quadriculada. Completaram o pódio da Pro os pilotos Alberto Cattucci em segundo, Raphael Abbate em terceiro, Rafa Reis em quarto e Thiago Riberi em quinto.

“Eu estou muito feliz mesmo, primeiro ano na HB20... foi uma vitória muito gratificante para mim porque eu sei que foi contra uns caras muito bons. Quero agradecer aos meus mecânicos que estão sempre me apoiando”, disse Fuentes, que forma dupla com Fernando Jr no HB20 #6.

Na categoria Elite, quem tinha a posição de honra do grid era Bruno Pierozan, que terminou sua prova com a terceira colocação na categoria. Enzo Gianfratti foi o vencedor na pista, mas foi punido em 20 segundos por um incidente com Diego Vallini (Pro), caindo para a nona colocação na categoria. Quem herdou a vitória foi Marcus Índio, que largou da segunda colocação. Completam o pódio da Elite os pilotos Ernani Kuhn em segundo, Bruno Pierozan em terceiro, Leo Rufino em quarto e Arthur Scherer em quinto. “Saudade do lugar mais alto do pódio, papai do céu abençoou em Interlagos mais uma vez. Amanhã tem mais”, disse Índio, piloto do #21.

O primeiro a comemorar o título na temporada 2022 foi o campeão da categoria Super. João Bortoluzzi partiu da quarta colocação na categoria para a sua sexta vitória no campeonato. Thiago Sansana foi o pole position e terminou em terceiro. Completam o pódio da Super os pilotos Agostinho Ardito em segundo, Thiago Rizzo em quarto e Leandro Parizotto em quinto.

“É muito bom, eu chego a ficar emocionado. Foi um campeonato muito bom para nós, a gente começou muito bem. Foram três poles, seis vitórias, tivemos alguns percalços no meio do caminho, mas eu diria que a palavra desse nosso título é superação. A gente sempre teve a capacidade virar a página de um dia para outro e conseguir fazer os bons resultados. Tenho que agradecer a Deus e toda a minha equipe. Sem eles não seria possível. Eles fazem tudo isso acontecer e agora vamos descansar”, comemorou o piloto do #80.

Para a segunda corrida serão invertidos os cinco primeiros lugares. Com isso, partem da posição de honra os pilotos Luciano Viscardi (Pro), Arthur Scherer (Elite) e Leandro Parizotto (Super). A corrida de encerramento da temporada acontece no domingo (11) às 16h20.

A Copa Shell HB20 tem transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Programação da quarta etapa da Copa Shell HB20 em Interlagos:

Domingo, dia 11

16h20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

Resultados da Corrida 1 da 8ª Etapa da Copa Shell HB20 (resultado extraoficial):

PRO

EDUARDO FUENTES /FERNANDO JR, 11 voltas em 27:57.757 ALBERTO CATTUCCI, a 0.803 RAPHAEL ABBATE /DANIEL NINO, a 0.605 RAFAEL REIS, a 2.325 THIAGO RIBERI / LUCIANO VISCARDI, a 3.718 BERNADO CARDOSO / BETO CAVALEIRO, a 4.244 DIEGO VALLINI / RODRIGO BARONE, a 5.842 LUIS SENA JR, a 10.477 CHRIS BORNEMANN, a 14.555 BRUNO TESTA, a 2 voltas

Não completaram

LEONARDO REIS, a 7 voltas

ROGERIO MOTTA, a 7 voltas

ELITE

MARCUS INDIO, a 5.995 do vencedor geral ERNANI KUHN, a 6.572 BRUNO PIEROZAN /MARCIO GIORDANO, a 7.545 LEO RUFINO, a 9.295 ARTHUR SCHERER, a 10.165 THALINE CHICOSKI, a 11.422 LUCAS BORNEMANN, a 11.982 PEDRO PERDONCINI / ROMULO MOLINAR, a 21.372 ENZO GIANFRATTI, a 25.366 MARCELO ZEBRA, a 25.691 LARISSA CRUZEIRO / ROGERIO CRUZEIRO, a 28.976

SUPER

JOÃO PEDRO BORTOLUZZI, a 13.690 do vencedor geral AGOSTINHO ARDITO / VITO ARDITO, a 15.338 THIAGO SANSANA, a 16.612 THIAGO RIZZO, a 17.347 LEANDRO PARIZOTTO, a 18.430 DIEGO PERONI, a 19.511 THIAGO FREITAS, a 22.792 LUIZ DORIGUEL / EDUARDO DORIGUEL, a 23.062 RAFAEL VELHO, a 24.449 GUSTAVO BORTOLOZZO / VINICIUS BORTOLOZZO, a 26.626 SANDRO SIQUEIRA , a 27.177 THIAGO LOPES, a 27.826 VICTOR ANDRADE, a 30.054 IVO ZANGIROLAMI, a 33.830 REGIS NIETO FILHO, a 35.327

Não completaram

SILVIO GATÃO, a 4 voltas

AUGUSTO FREITAS, 11 voltas

LUIZ AITA, NL

LEONARDO MARTINS, NL