TCR South America anuncia naming rights e novos pneus para 2023

Em evento realizado neste sábado, no camarote do BRB na Super Final da Stock Car no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, o TCR South America detalhou sua operação para a temporada 2023 e promoveu anúncios importantes. A partir de 2023, o campeonato passa a se chamar TCR South America BRB, com o banco assumindo os naming rights do evento e ampliando sua plataforma de patrocínios no esporte a motor.

O evento contou com a presença de Paulo Henrique Costa, CEO do BRB, Mauricio Slaviero, sócio da categoria, Fernando Julianelli, CEO da Vicar e Lincoln Oliveira, acionista da Veloci, fundo de investimento dono da Vicar.

Outra novidade é adoção dos pneus da marca sul-coreana Kumho, que tem sede na cidade de Gwangju, no país asiático. Em linha com o fornecimento aos principais eventos de TCR na Europa, a fabricante terá exclusividade em todos os campeonatos do TCR na América do Sul, o que, de acordo com Slaviero, irá facilitar ainda mais o intercâmbio entre pilotos e equipes da região nos grandes eventos internacionais.

A categoria definiu também as praças onde irá correr no próximo ano no Uruguai - Rivera e El Pinar - e no Brasil - Interlagos, Santa Cruz do Sul, Velocitta e Brasília. As pistas brasileiras também farão parte do inédito TCR Brasil, que terá seu primeiro campeonato disputado no ano que vem.

A temporada segue com um custo baixo, marca registrada da categoria ao redor do mundo - cerca de R$ 1,3 milhão - e com um rígido controle de BOP (Balance of Performance, na sigla em inglês), para manter um extremo equilíbrio dos carros das oito montadoras já confirmadas no campeonato.

Assim como nos últimos dois anos, o campeonato segue com o formato de provas de Sprint (curta duração) e de Endurance (provas mais longas). Mas nesta temporada teremos dois campeonatos independentes para coroar os melhores pilotos nas diferentes situações de corridas. O pacote de mídia segue inalterado também, com cobertura na Argentina (TyC Sports e El Trece), Brasil (ESPN e Star+), Uruguai (VTV), América do Sul (DirecTV Sports), México (Fox Sports 3) e para todo o mundo por meio do TCR TV, canal oficial de streaming da categoria.

Calendário dos eventos de TCR na América do Sul em 2023

26/3 – Argentina – (Sprint – TCR SA)

16/4 – Argentina – (Sprint – TCR SA)

30/4 – Argentina – (Endurance – TCR SA)

11/6 – José Carlos Pace (São Paulo, Brasil) – (Endurance – TCR SA y TCR Brasil)

23/7 – Eduardo P. Cabrera (Rivera, Uruguai) – (Sprint – TCR SA y TCR Brasil)

13/8 – Victor Borrat Fabini (Canelones, Uruguai) – (Sprint – TCR SA)

20/8 – Argentina (Sprint – TCR SA)

24/9 – Autódromo Internacional Santa Cruz do Sul (Santa Cruz do Sul, Brasil) – (Sprint – TCR SA y TCR Brasil)

21/10 – Velocitta (Mogi Guaçu, Brasil) – (Sprint – TCR Brasil)

22/10 – Velocitta (Mogi Guaçu, Brasil) – (Sprint – TCR SA y TCR Brasil)

03/12 – Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasilia, Brasil) – (Sprint – TCR SA y TCR Brasil)