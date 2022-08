Copa HB20: Enzo Gianfratti mira pódio em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 completa neste final de semana a primeira metade da temporada 2022, marcada para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O traçado de 4.309 metros recebeu a abertura do campeonato, e é a pista onde Enzo Gianfratti, atual campeão da classe Super, mais andou nas últimas semanas.

O piloto tem se revezado entre a categoria dos carros da fabricante sul-coreana com o Mercedes-Benz Challenge, campeonato que corre a maior parte de suas etapas no circuito localizado na zona sul da capital paulista. Dono da pole position da classe Elite na passagem da Copa HB20 por Interlagos em fevereiro, Gianfratti tem boa expectativa para este final de semana.

“Minha expectativa para o final de semana é das mais positivas. Fiz a pole position na primeira etapa, que foi realizada aqui em Interlagos, então acredito que iremos conseguir bons resultados de novo nesse autódromo, que é um dos meus favoritos”, disse Gianfratti, que é patrocinado por Innospec, ProD, Menzoil e Roadix DOT4.

O piloto aparece no top-10 do campeonato, e conquistou seu primeiro pódio na temporada na última etapa, disputada no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no último mês de maio, quando obteve a quinta colocação. Desta forma, Gianfratti busca somar pontos para avançar na tabela de classificação e batalhar por mais um pódio.

A programação terá início já na quinta-feira (28), quando haverá o shakedown. Os treinos serão abertos na sexta-feira com a realização de três treinos livres. O sábado terá o último ensaio, a classificação e a primeira corrida do final de semana. A etapa será encerrada no domingo com a realização da segunda prova. As duas corridas terão transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: