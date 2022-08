Carregar reprodutor de áudio

No automobilismo existem alguns casos de pilotos da mesma família que competem na mesma categoria, mas o que torna a disputa da Copa Shell HB20 especial é o fato de que dois irmãos são fortes candidatos na briga pelo campeonato. Leo Reis e Rafa Reis, atuais líder e vice-líder da competição, vão acelerar na quarta etapa da temporada neste final de semana em Interlagos. Os dois sempre pregam muito respeito um pelo outro, mas quando é dada a bandeira verde ambos lutam até o fim pela vitória.

“É sempre um grande desafio disputar as corridas com o meu irmão. Temos grandes adversários na categoria e o Rafa é um deles. Desde o kart tem sido assim e a relação sempre foi tranquila. A expectativa para a etapa de Interlagos, chegando na metade do campeonato, é manter a sequência de bons resultados que venho tendo desde o começo da temporada. Vou lutar para manter a liderança do campeonato e quero ir em busca de bons pontos”, disse Leo, que acelera o HB20 número #293.

Leo acumula três vitórias conquistadas na temporada e 107 pontos na bagagem, enquanto Rafa é o recordista de pontos em uma mesma etapa no ano após ter vencido a primeira corrida da etapa passada e ter conquistado o segundo lugar na corrida 2, obtendo assim 42 pontos no mesmo final de semana. Esse resultado positivo no Velocitta levou Leo para 87 pontos na tabela.

“Voltar a correr com o HB20 em Interlagos é sempre um prazer. É uma pista que já foi palco de grandes momentos, principalmente do Ayrton Senna, que marcou a história do nosso automobilismo. Estou bem confiante para essa etapa, após o carro não ter ido não tão bem Goiânia, mas na última etapa fui o maior pontuador com uma vitória, um segundo lugar e a melhor volta, então eu acho que conseguimos deixar o carro bom. Vamos buscar o melhor acerto para Interlagos e tentar encostar na liderança ou até passar para o primeiro lugar no campeonato”, disse Rafa, que corre com o carro #301.

As atividades da Copa HB20 em Interlagos serão realizadas a partir de sexta-feira. A classificação será no sábado às 11h55 e no mesmo dia será realizada a corrida 1, prevista para 16h50. A segunda prova está marcada para 15h e terá transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

