A segunda etapa da Copa Shell HB20 marcará um recorde – pela primeira vez serão 43 carros no grid da categoria que terá as corridas disputadas no Autódromo de Goiânia no próximo fim de semana. A 43ª vaga ficará com o piloto Ernani Kuhn, de 25 anos, que representará Cuiabá (MT).

“Estava por decidir em qual categoria andaria nesta temporada e, após assistir as provas da primeira etapa, defini que é o que quero. Espero ir bem nesta etapa em Goiânia, que é uma pista que já conheço, e ajustar tudo para seguir no restante da temporada”, comentou o piloto que tem o apoio da Zapp Locadora e Infinity Care.

Aos 25 anos, Ernani tem experiência nos carros de turismo tração dianteira, porém, com preparação livre. Ele já disputou a Cascavel de Ouro e os campeonatos de marcas de Curitiba e Paranaense, onde conquistou diversas vitórias. No currículo, também, o título das 500 Milhas de Kart em 2012, após passagens pelas categorias cadete, júnior e graduados do kart.

A programação da Copa Shell HB20 em Goiânia terá treinos livres na sexta-feira, às 9h50 e 13h05. No sábado, o último treino livre acontece às 9h. Depois, será a vez do treino classificatório, às 11h50. A primeira corrida do fim de semana será 16h, com transmissão pelo YouTube do Motorsport.com. A corrida 2 será disputada no domingo, às 9h50, também no Motorsport.com.

