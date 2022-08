Copa HB20: Hyundai confirma Novo HB20 a partir da temporada 2023

Carregar reprodutor de áudio

Exemplo de sucesso entre as categorias monomarca, atraindo mais de 40 pilotos por etapa e promovendo o melhor custo-benefício do automobilismo brasileiro entre campeonatos nacionais, a Copa HB20 anunciou a renovação do apoio da Hyundai para a próxima temporada.

Desde sua criação, em 2019, a categoria foi a que cresceu mais rápido na história do automobilismo nacional e tem se mostrado uma excelente plataforma de exposição das qualidades do modelo usado nas pistas do país.

“É muito importante para a categoria ter uma montadora apoiando, estando junto da gente, desenvolvendo os produtos e usando a plataforma da Copa HB20 da melhor forma possível. A contínua colaboração com a montadora é fundamental para continuarmos sendo a maior categoria monomarca do Brasil”, destaca Daniel Kelemen, fundador da Copa HB20.

Apresentação do novo carro da Copa HB20 para 2023 Photo by: Duda Bairros

A grande novidade para a temporada 2023 é a renovação do modelo usado nas pistas, com a chegada do Novo Hyundai HB20, lançado neste mês.

“Teremos uma frota totalmente nova de HB20 nas pistas do Brasil para reforçar ainda mais o compromisso da Hyundai com o esporte a motor”, concluiu Kelemen. A categoria corre pelos principais autódromos brasileiros, reunindo grids com mais de 40 carros, sempre com grandes disputas que o público pode acompanhar em várias plataformas, como YouTube, o Motorsport.com e também pela RedeTV!.

“A Copa HB20 se consolidou como uma categoria de grande sucesso no automobilismo nacional, com o maior grid entre os campeonatos disputados no país. Nossa expectativa é aumentar ainda mais a competitividade entre os pilotos e a conexão com o público com a chegada do Novo Hyundai HB20 às pistas nas duas próximas temporadas”. Jan Telecki, diretor de Marketing e Comunicação da Hyundai Américas Central e do Sul.

O final de semana em Interlagos, além da revelação do Novo Hyundai HB20 que estreia nas pistas em 2023, teve como atração a disputa da quarta etapa da Copa HB20 com provas no sábado (30) e domingo (31). O próximo encontro da categoria acontece nos dias 24 e 25 de setembro em Santa Cruz do Sul (RS).

Veja como foi a etapa da Copa HB20 no domingo

