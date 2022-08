F1: Red Bull planejava começar GP da Hungria com pneus duros

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen começou a corrida no GP da Hungria de Fórmula 1 em décimo lugar após um problema no motor durante a classificação, para a largada, as simulações da Red Bull mostravam que a melhor rota para conquistar um bom resultado era ter um primeiro stint longo com pneus duros, mas dificuldades que os dois pilotos tiveram em até trocar os pneus macios a caminho do grid levaram a Red Bull a abandonar sua ideia inicial.

Isso provou ser um movimento extremamente significativo, já que as dificuldades dos rivais - incluindo a Ferrari de Charles Leclerc - com os pneus duros mostraram que isso teria condenado a Red Bull a um início de corrida muito difícil ao contrário dos macios que ajudou a garantir a vitória.

"Nossa estratégia estava fora da janela depois das voltas para o grid," explicou Verstappen.

"Nós tivemos que mudar e fazer uma nova, mas não acho que seja muito difícil para a equipe: eles são muito flexíveis e sabem o que estão fazendo."

O chefe da Red Bull, Christian Horner, contou que sabendo das dificuldades dos pilotos nas voltas de ida ao grid, seria "ridículo" levar o plano original adiante.

"Nós iríamos começar a corrida com pneus duros porque estatisticamente parecia ser a nossa melhor corrida", ele disse.

"Mas os pilotos estavam lutando para pegar temperatura no pneu macio na ida ao grid e parecia ridículo começar a corrida com os pneus duros particularmente com chuva se aproximando ao redor.

"Nós mudamos nossos dois pilotos para os pneus macios o que nos comprometeu muito a fazer duas paradas, mas fizemos funcionar hoje e deu tudo certo."

Verstappen concordou que era absolutamente fácil de abdicar do plano com os pneus duros uma vez que ficou claro o quão difícil estava para deixar a borracha aquecida.

"Eu fui para o grid com pneus macios e estava lutando com a aderência, então eu fiquei: "Não tem condição largamos com pneus duros," explicou.

"É mérito da equipe também porque nós, claro, planejamos a estratégia em torno do pneu duro e depois estávamos: "ok, vamos mudar para os macios."

"Eu fiquei muito feliz com o que fizemos porque os pneus duros estavam muito, muito difíceis e você conseguia ver isso com Charles e Carlos, eles estavam escorregando muito."

