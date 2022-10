Copa HB20: Leo Reis vence a corrida 1 da 7ª etapa, no Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

A Copa HB20 encerrou o sábado no Velocitta com a primeira corrida válida pela sétima etapa. Na prova, Leo Reis converteu a pole em vitória, terminando à frente de Alberto Cattucci e Bruno Testa.

Leo Reis venceu a prova na geral e também entre os pilotos da classe PRO. Entre os pilotos da ELITE, a vitória ficou com Ernani Kuhn, ao terminar em nono, seguido de Leonardo Rufino. Fechando, na SUPER, Agostinho e Vito Ardito levaram a melhor na 20ª posição, logo à frente de Victor Andrade.

A primeira tentativa de largada acabou sendo abortada pela direção de prova. Somente na segunda que tivemos a bandeira verde. Leo Reis saiu bem para sustentar a ponta, seguido de uma disputa forte entre Testa e Cattucci.

Na metade da prova, Reis seguia na ponta, mas com Testa, Cattucci e Rafa Reis vinham em sua cola, formando um pelotão na disputa pela vitória na geral.

No final, Leo Reis converteu a pole em vitória, segurando os rivais até a bandeira quadriculada, com Alberto Catucci em segundo, Bruno Testa em terceiro e Rafa Reis em quarto. Entre os pilotos da ELITE, a vitória ficou com Ernani Kuhn, ao terminar em nono, seguido de Leonardo Rufino. Fechando, na SUPER, Agostinho e Vito Ardito levaram a melhor na 20ª posição, logo à frente de Victor Andrade.

A Copa HB20 encerra a maratona no Velocitta no domingo, com a segunda e última corrida da sétima etapa, com transmissão do Motorsport.com, e largada marcada para 15h20. Não perca!

Confira o resultado final da segunda corrida da sexta etapa da Copa HB20 no Velocitta:

1 – Leonardo Reis (PRO)

2 – Alberto Cattucii (PRO)

3 – Bruno Testa (PRO)

4 – Rafael Reis (PRO)

5 – Fernando Júnior / Fuentes (PRO)

6 – Thiago Riberi (PRO)

7 – Daniel Nino (PRO)

8 – Humberto Guerra Júnior (PRO)

9 – Ernani Kuhn (ELITE)

10 – Leonardo Rufino (ELITE)

11 – Luis Sena Júnior (PRO)

12 – Enzo Gianfratti (ELITE)

13 – Edgar Colamarino (ELITE)

14 – Thaline Chicoski (ELITE)

15 – Arthur Scherer (ELITE)

16 – Rodrigo Barone / Diego Vallini (PRO)

17 – Lucas Bornemann (ELITE)

18 – João Vieira / Rogério Eder (PRO)

19 – Christiano Bornemann (PRO)

20 – Agostinho Ardito / Vito Ardito (SUPER)

21 – Victor Andrade (SUPER)

22 – João Pedro Bortoluzzi (SUPER)

23 – Bruno Pierozan (ELITE)

24 – Diego Peroni (SUPER)

25 – Rafael Velho (SUPER)

26 – Thiago Sansana (SUPER)

27 – Beto Cavaleiro / Bernardo Cardoso (PRO)

28 – Vinicius Bortolozzo (SUPER)

29 – Pedro Perdoncini / Rômulo Molinari (ELITE)

30 – Leonardo Martins (SUPER)

31 – Sandro Siqueira (SUPER)

32 – Thiago Lopes (SUPER)

33 – Índio (ELITE)

34 – Sílio Gatão (SUPER)

35 – Eduardo Doriguel / Luiz Doriguel (SUPER)

36 – Thiago Rizzo (SUPER)

37 – Leandro Parizotto (SUPER)

38 – Antônio Junqueira (ELITE)

39 – Gustavo Bortolozzo (SUPER)

Veja como foi a primeira corrida da sétima etapa da Copa HB20, no Velocitta:

