Piloto holandês da Red Bull e já consagrado bicampeão mundial da Fórmula 1 em 2022, Max Verstappen liderou o terceiro e último treino livre para o GP dos Estados Unidos, disputado neste fim de semana no Circuito das Américas, em Austin, Texas.

Verstappen cravou a marca mais rápida e superou Charles Leclerc, da Ferrari, por 0s320. O monegasco, aliás, terá punição de 10 posições no grid de largada por trocas de componentes em sua unidade de potência. Também representante da escuderia, o espanhol Carlos Sainz foi terceiro.

Outro piloto que terá gancho no grid, mas de 5 posições, o mexicano Sergio Pérez foi o quarto com a RBR, à frente do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes. O espanhol Fernando Alonso, que também pagará cinco posições com a Alpine, foi o sexto, à frente do britânico George Russell, da Mercedes.

