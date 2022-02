Copa HB20: Riberi ‘segura’ Reis e vence em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Copa Shell HB20 iniciou sua jornada de 2022 no Autódromo de Interlagos neste sábado (12) com a corrida 1. O pole position, Thiago Riberi, converteu a pole position em vitória, após grande pega com Rafa Reis.

A largada foi limpa e Riberi manteve a ponta. Na abertura da segunda volta, o safety car foi acionado devido ao acidente entre Leandro Parizotto e Thiago Rizzo no S do Senna, além da capotagem da Carol Nunes no Laranjinha, mas em todos os casos, com todos os pilotos bem. Leo Rufino liderava na Elite e João Bortoluzzi na Super.

A relargada ocorreu faltando 13 minutos, com os dois primeiros, Riberi e Rafa Reis, conseguindo escapar. O atual campeão, Alberto Cattucci, brigava pela terceira posição com Raphael Teixeira.

Na frente, Riberi e Reis intensificavam a luta pela vitória, enquanto Marcus Indio comandava na Elite, enquanto Bortoluzzi mantinha a ponta na Super.

O pega pela liderança permaneceu até o final, com Riberi conseguindo segurar Reis. Na Elite, Indio confirmou o triunfo, o mesmo acontecendo com Bortoluzzi na Super.

A corrida 2 acontece neste domingo, às 10h05, horário de Brasília.

Resultado final

Pos No. Nome Classe 1 72 THIAGO RIBERI PRO 2 77 rRAFA REIS PRO 3 37 RAPHAEL TEIXEIRA PRO 4 808 ALBERTO CATTUCCI PRO 5 293 LEONARDO REIS PRO 6 15 BRUNO TESTA PRO 7 97 LUIS SENA JR PRO 8 777 RODRIGO BARONE PRO 9 6 FERNANDO JR/EDUARDO FUENTES PRO 10 21 MARCUS INDIO ELITE 11 343 CHRIS BORNEMANN PRO 12 5 EDGAR COLAMARINO ELITE 13 61 JUCA LISBOA PRO 14 80 JOÃO PEDRO BORTOLUZZI SUPER 15 299 FRANCISCO MEIRELES ELITE 16 27 ROMULO MOLINARI/PEDRO PERDONCINI ELITE 17 18 DANIEL NINO PRO 18 12 BRUNO PIEROZAN ELITE 19 73 GUSTAVO TEIXEIRA ELITE 20 71 DIEGO VALLINI ELITE 21 88 AGOSTINHO/VITO ARDITO SUPER 22 111 LEO RUFINO ELITE 23 13 MARCELO ZEBRA ELITE 24 199 VINICIUS/GUSTAVO BORTOLOZZO SUPER 25 16 LEO MARTINS SUPER 26 23 THALINE CHICOSKI ELITE 27 19 ENZO GIANFRATTI ELITE 28 1 IVO ZANGIROLAMI SUPER 29 4 AUGUSTO/THIAGO FREITAS SUPER 30 33 EDUARDO/LUIZ DORIGUEL SUPER 31 26 SILVIO GATÃO SUPER 32 31 ROBERTO POSSAS SUPER 33 147 THIAGO LOPES SUPER 34 44 DIEGO AUGUSTO PRO 35 117 HUMBERTO GUERRA JUNIOR PRO 36 8 BERNARDO MATTOS/THIAGO TAMBASCO PRO 37 41 LUCAS BORNEMANN ELITE 38 84 THIAGO SANSANA SUPER 39 9 LEANDRO PARIZOTTO SUPER 40 11 SANDRO SIQUEIRA/DIEGO PERONI SUPER 41 17 THIAGO RIZZO SUPER 42 42 CAROL NUNES SUPER