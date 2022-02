Carregar reprodutor de áudio

O piloto alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, conquistou a pole position para ePrix do México da Fórmula E. O ex-competidor da Fórmula 1 cravou a marca de 1min07s100 na disputa pela posição de honra no Autódromo Hermanos Rodríguez e superou a concorrência na categoria elétrica.

A segunda posição do grid ficou com o ítalo-suíço Edoardo Mortara, da Venturi. O piloto cravou 1min07s373 e acabou batido por Werhlein por 0s273. O grid de largada completo da corrida, que começa às 19h deste sábado, você confere abaixo:

COMO FUNCIONA O NOVO FORMATO DE CLASSIFICAÇÃO DA F-E?

A definição do pole position, que ganha três pontos, passa a ter um formato eliminatório, ou 'mata-mata'. Tudo começa com os pilotos divididos em grupos (A e B). Nesta fase inicial, os carros têm 220 KW de potência disponível.

No primeiro grupo, entram na pista os classificados em posições ímpares na temporada (primeiro, terceiro, quinto); no segundo e último, entram os colocados em posições pares (segundo, quarto, sexto). Os quatro melhores de cada avançam para o mata-mata.

Na fase eliminatória, os carros têm 250 KW de potência, mas seguem com direito a só uma volta lançada. Os quatro melhores de cada grupo se enfrentam nas quartas. Ordem dos duelos: A1 (piloto mais rápido do grupo A) x B4; A2 x B3; A3 x B2; e A4 x B1. Após, semis e final. Veja:

Novo formato de classificação da Fórmula E para 2022 Photo by: FIA Formula E

Como foi a classificação no México?

O grupo A contou com os dois pilotos brasileiros da categoria de monopostos elétricos. O campeão da terceira temporada, Lucas di Grassi, que deixou a 'extinta' Audi para correr pela Venturi, e Sérgio Sette Câmara, da Dragon. Entretanto, eles não avançaram ao mata-mata. Confira:

QUARTAS DE FINAL

Primeira disputa:

Segunda disputa:

Terceira disputa:

Cla # Team Laps Time Gap Interval 1 25 Techeetah 1 1'07.347 2 13 Techeetah 1 1'07.358 0.011 0.011

Quarta disputa:

SEMIFINAIS

Primeira disputa:

Segunda disputa:

FINAL (Briga pela pole position)

